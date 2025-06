原因は自分にある。が、フジテレビで7月2日に18時30分から放送される音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭 夏』に初出演することを発表した。 ◆原因は自分にある。動画 フジテレビほかで放送中のアニメ『GO!GO!チャギントン』の15周年アンバサダーを務める原因は自分にある。は、エンディングソング「カラフるワンダフル」を披露し、岡山市内を実際に走る路面電車「おかでんチャギントン」とコラボするとのこと。 そして、そのエンディングソング「カラフるワンダフル」のフルサイズバージョンのミュージックビデオがYouTubeで公開された。「カラフるワンダフル」は、チャギントンのアニメが生まれたイギリスから広まったフォークダンス「パティケーク・ポルカ」のテイストが取り入れられた、子供から大人まで幅広い世代が歌って踊れるコラボソングに仕上がっているという。それぞれのメンバーカラーをもとに担当チャガー(チャギントンのキャラクターの総称)が決まっており、その担当チャガーの性格や口癖なども取り入れられているとのことだ。本楽曲は、発売中の4thフルアルバム『核心触発イノベーション』に収録。 『チャギントン』は世界で人気の子供向け鉄道CGアニメで、イギリスやアメリカなど世界各国で放送開始されるやいなや、そのカラフルで表情豊かなキャラクターと明るく楽しいストーリーが子供たちに支持されている。これまでに世界各国と地域で放送されるなど、世界中でブームを巻き起こしてきた。物語の舞台はカラフルでたくさんのスマイルがあふれる個性豊かな列車たちが暮らす「チャギントン」という街。主人公は、元気いっぱいな「ウィルソン」、力持ちの「ブルースター」、ちょっぴりおてんばな「ココ」という見習い列車3人組で、この3人がチャギントンの街で先輩列車に導かれながら様々な経験を積んでともに成長してゆく冒険と友情の物語となっている。 公開されたMVは、アニメーションバージョンとは別のメンバーが実写のメインの映像として制作され、メンバーの可愛らしい表情も一緒に楽しむことができる。ダンスの振り付けの全貌も明かされ、子供も楽しく踊れる振り付けになっている。一方で、チャギントンのYouTubeチャンネルでは、アニメーションバージョンのフルサイズMVが同時に公開されている。 なお原因は自分にある。は、7月12日・13日に国立代々木競技場第一体育館にて自身最大規模となるアリーナライブ<ARENA LIVE 2025 序破急>を2日間開催することが決定している。 ■番組情報 ◆『2025 FNS歌謡祭 夏』7月2日(水)18時30分〜22時48分 ◆『GO!GO!チャギントン』毎週(日)6時15分〜6時30分放送(フジテレビほか) ・出演者ナビゲーター:つるの剛士梶谷直史(フジテレビアナウンサー)キッズナビゲーター:本田涼香、石井湊太15周年アンバサダー:原因は自分にある。(大倉空人、小泉光咲、桜木雅哉、長野凌大、武藤 潤、杢代和人、吉澤要人)※4月6日(日)放送回より ・スタッフプロデューサー:安藤 明制作著作:フジテレビ 公式HP:https://www.fujitv.co.jp/chuggington/index.html※新コーナー「チャガーといっしょ」の応募はHPにて募集中公式X:https://x.com/Chuggington_jp公式Instagram:https://www.instagram.com/chuggington.jp/公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCf5HMhTeIphyg4fL1Ode37g ・最新放送回 無料配信中TVer:https://tver.jp/series/srfji35o2cFOD:https://fod.fujitv.co.jp/title/5a42/ ○原因は自分にある。メンバーの担当チャガーとキャラクター説明・大倉空人:アクションチャガー困っている人がいると助けにきてくれるみんなのヒーロー!チャガーたちの憧れのまと。・小泉光咲:エメリーチャギントンの街を走りながら、みんなをからかう。・桜木雅哉:ジャックマンみんなを守りパトロール。勇気と正義感にあふれる。・長野凌大:ブルースター力持ちでみんなからとても頼りにされている。決め台詞は「なんてこった!」・杢代和人:ココ走るのが速くて冒険が大好き。決め台詞は「トレインタスティック!」・武藤潤:ウィルソンいつも元気いっぱいでちょっとおっちょこちょい。決め台詞は「レッツライド!」・吉澤要人:スピーディー150歳の蒸気機関車。怖そうに見えるけど、実は優しい。 ◾️<ARENA LIVE 2025 序破急> 東京:国立代々木競技場 第一体育館2025年7月12日(土)開場16:00 / 開演17:002025年7月13日(日)開場16:00 / 開演17:00 関連リンク ◆原因は自分にある。オフィシャルサイト◆原因は自分にある。オフィシャルX◆原因は自分にある。オフィシャルInstagram◆原因は自分にある。オフィシャルYouTubeチャンネル◆原因は自分にある。オフィシャルTikTok

