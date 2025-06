ヨルシカ・suis×haruka nakamuraが、映画『この夏の星を見る』主題歌として発表されている「灯星」に加え、両者のコラボレーションにより挿入歌「スターライト」とイメージソング「この夏の光」も担当していることを発表した。 映画『この夏の星を見る』は、直木賞作家・辻村深月が描く青春小説を原作とした作品。新型コロナウイルスが蔓延した2020年を舞台に、リモート会議を駆使して同時に天体観測をする競技「オンラインスターキャッチコンテスト」に挑む全国の中高生の姿が描かれる。 haruka nakamura + suis fromヨルシカ名義による主題歌「灯星」、挿入歌「スターライト」、イメージソング「この夏の光」は6月27日に配信リリースされる。「スターライト」は映画シーンで使用された劇伴そのままに組曲のようなロングバージョン「starry night」の歌の部分だけを独立させた楽曲だという。「この夏の光」はharuka nakamuraが制作した劇中サウンドトラックの中からメインテーマ的なトラックをスピンアウトさせたプロモーション用イメージソング。また「starry night」を収録したオリジナルサウンドトラックは7月4日にCDリリースされる。 今回のコラボレーションに関してsuisは「自分なりにどう表現できるかというプレッシャーも感じつつ、haruka nakamuraさんの世界を作る力に身を委ね、楽曲の世界に没入させていただきました。」と語っている。映画と合わせて楽曲リリースも楽しみに待っていてほしい。 ◾️haruka nakamura + suis fromヨルシカ「灯星」配信日:2025年6月27日(金)Pre-add / Pre-save:https://lnk.to/tomoshiboshi ◆収録曲M1. 灯星 ※主題歌 M2. スターライト ※挿入歌 M3.この夏の光 ※イメージソング ■オリジナルサウンドトラック『この夏の星を見る』発売日:2025年7月4日(金)発売元:ランブリング・レコーズ 品番:RBCP-3592 ◆収録曲 01. Intro 02. この夏の星を見る 03. 月への祈り 04. LASTART 05. 青空に手を伸ばす 06. cosmic rays 07. 希望からの電話 08. Vega & Altair 09. The rotating sun 10. 逆さまファインダー 11. 光線 12. […]

