寺島拓篤が、8月27日にリリースする12thシングル「more than W」のジャケットと新アーティスト写真を公開した。 ◆寺島拓篤 画像 表題曲「more than W」は、7月放送開始のTVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』ED主題歌に決まっている。これまでイベント等で寺島と共演する機会も多かったFLOW・TAKEさんに作編曲が担当し、作詞は寺島本人というコラボレーションが実現した。作品の主要キャラクターであるエルフール姉妹をイメージした、ダークでアツいロックサウンドになっているという。 初回限定盤はEPサイズ・紙ジャケット仕様で、『W』(=世界(world)、文字(word)、双子)がキーワードとなっており、少し不気味さを感じさせる、一見するとトリックアートのようなジャケットとなっている。通常盤はTVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』描き下ろしイラストを使用したジャケットで、表題曲のイメージとなったエルフール姉妹と、姉妹を見守るイスラが描かれている。 ◾️12thシングル「more than W」2025年8月27日(水)発売 ○初回限定盤品番:LACM-34742 価格:¥2,750(税込)仕様:EPサイズの紙ジャケット ○通常盤品番:LACM-24742 価格:¥1,650(税込)仕様:TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』描き下ろしイラスト使用のジャケット ◆CD INDEXmore than W (TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』ED主題歌)作詞:寺島拓篤 作曲・編曲:TAKE (FLOW)他、カップリング曲+各曲Inst.の計4トラック収録 ◾️TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ〜破滅の文明で始める世界征服〜』2025年7月放送開始 作品公式HP:https://mynoghra-anime.com/ 作品公式X:https://x.com/myap_GCofficial ©鹿角フェフ・じゅん・マイクロマガジン社/「マイノグーラ」製作委員会 関連リンク ◆寺島拓篤 オフィシャルサイト◆寺島拓篤 オフィシャルX◆寺島拓篤 オフィシャルYouTubeチャンネル

