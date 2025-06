シンガーソングライターのJU!iE(ジュリ)の配信シングル「Be my…」が7月2日(水)にリリースとなる。 「Be my…」はトロンボーン奏者である村田陽一が編曲、サウンドプロデューサーとして参加した作品で、JU!iEのバックボーンであるJAZZがベースとなった楽曲だ。 全て生楽器で奏でられたサウンドはミュージカル映画をも彷彿とさせる仕上がりで、JU!iEの伸びやかなボーカルが絡み合うことで楽曲の世界観がより強く際立つ作品となった。 JU!iE(ジュリ) Digital single「Be my…」 7月2日(水)リリースSubscription&Download: https://lnk.to/Bemy_NE X:https://x.com/julieofficial81Instagram:https://www.instagram.com/julie_music81/YouTube:https://www.youtube.com/@J.u.l.i.e

