YMO¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢PrincessNext¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¥Ç¥Ó¥åー·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢47Ç¯Á°¤ËY.M.O.¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¼ê¤¬¤±¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÀîÅº¾ÝÏº¤Î¥é¥¹¥ÈºîÉÊ
ÃíÌÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢PrincessNext¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¤¬8·î27Æü¤ËCD¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
PrincessNext¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥ÈYellow Magic Orchestra¡ÊY.M.O.¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢AMI¡¢YU¡¢KARIN¤Î3Ì¾¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢47Ç¯Á°¤ËY.M.O.¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò¼ê¤¬¤±¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÀîÅº¾ÝÏº¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤äÂç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çーÅù¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤Æ¤¤¿Âç¶¿¹ä¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¡£
¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢Ì¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÀîÅº¾ÝÏº¤Î¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.27 ON SALE
PrincessNext
CD¡ØPrincessNext¡Ù
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
NICE AGE
¥·¥àー¥ó
¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥µー¥Õ¥£¥ó
¢¨½é²óÈ×DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Music Video + Making
PrincessNext OFFICIAL SITE
https://princessnext.jp/