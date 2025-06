【ミッフィー・ワンダースクエア】 6月21日 オープン予定

ハウステンボスは「ミッフィー」をテーマとしたエリア「Miffy Wonder Square」(ミッフィー・ワンダースクエア)を6月21日にオープンする。これを記念してオフィシャルホテルr「ホテルアムステルダム」に「ミッフィールーム」を6月27日より展開する。

「ミッフィー・ワンダースクエア」はパーク中心の「アムステルダムシティ」内に設置するエリアで、「ミッフィーとなかまたちの憧れの休日」をコンセプトとしている。2つのライド型アトラクションの他、常設グリーティング施設、飲食施設、物販施設を展開予定。また今秋には絵本やイラストの世界に没入できる屋内ウォークスルー型アトラクションも設置する。

「ホテルアムステルダム」内「ミッフィールーム」は従来の全20室に加え、エリア内ライドアトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をイメージしたデザインルームを新たに展開し、「ミッフィー」と「パイロットのおじさん」が壁一面に描いた部屋で宿泊できる。クッションやシーツには「ミッフィー」の顔を描き、眠る瞬間まで「ミッフィー」と一緒にいられるという。

また、従来の「ミッフィールーム」と新たなデザインルームの宿泊者を対象に新しいデザインのブックレットとルームキーを用意する。加えてオフィシャルホテル5施設の宿泊特典としてチェックイン日の翌日以降に「アーリーパークイン」を利用できる新サービスも提供する。

ミッフィールーム

