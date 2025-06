【ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2:リメイク】 8月7日 発売予定 価格:2,599円

Forever Entertainmentは、Nintendo Switch/PC用ガンシューティング「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2:リメイク」を8月7日に発売する。価格は2.599円。

アーケード用ガンシューティングゲームの「ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2」が完全リメイクされてSwitchおよびPC向けに発売されることとなった。プレーヤーは、AMSエージェントのジェームズまたはゲイリーとして、ゾンビがあふれかえる街で任務に挑む。

今作はグラフィックスが進化しただけでなく、音楽もリマスター化。2人協力モードや選択肢によって変化するエンディングやステージなど原作の体験を楽しめる。なお楽曲に関しては原作のサウンドトラックも選択可能になっている。

(C) SEGA. All right reserved. Developed by MegaPixel Studio S.A. Published by Forever Entertainment S.A.