¡ÖÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤ë¡ª(¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é)¡×Ê¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ëà¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×á¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÊì¡×¡ÖÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Ï¡Ä¡×
¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡õ¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤ÎàÈ¿Àï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸á¤ò¡Ä¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¡¡à¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ý¥Ã¥×á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Î¼ê¥Þ¥É¥ó¥Ê(66)¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¸³è¡ª¤½¤ì¤ÈºÙ¤«¤ÊÊ¸»ú¤òÆÉ¤à»ö¤ÏÂç»ö¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡ÖWAR IS OVER¡ª(ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤ë¡ª)¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡ÖIF YOU WONT IT(¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤à¤Ê¤é)¡×¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï1969Ç¯¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤È¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¤¬¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤Ø¤Î¹³µÄ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ê¿ÏÂ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢71Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î³Ú¶Ê¡ÖHappy Xmas (War Is Over)¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Ê¤É¤ÎÁè¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤¤À¤³¦Åª¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿àÈ¿Àï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ò¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Þ¥É¥ó¥Ê¤«¤é¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡ÖÈà½÷¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ÎÊì¤À¡×¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ªÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¯¼£ÅªÈ¯¸À¤Ï°Â°×¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈ¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤ò¡×¡ÖÀÎ¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¬²û¤«¤·¤¤¡£º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£