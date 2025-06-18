【ファーム情報】楽天・泰勝利が20セーブ目 ロッテ・美馬は7回無失点の好投 中日・鵜飼5号など3安打
プロ野球のファームは18日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。
楽天はヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）に5―3で逆転勝ち。先発の育成選手・古賀が6回3安打3失点（自責2）で、3番手・宮森が1回無安打2奪三振無失点で3勝目（2敗）。9回を2安打2奪三振無失点で締めた泰が20セーブ目を挙げた。ドラフト6位・陽柏翔（BC・茨城）が2安打2打点。ヤクルト先発・石川は5回5安打5奪三振で3失点。西村が2安打1打点。
日本ハムは西武戦（鎌ケ谷）に8―2。先発・孫易磊は2回無安打3奪三振で無失点。吉田が初回に先頭打者本塁打となる3号ソロ、松本剛が4回に2号ソロ、細川が3安打を放った。西武先発・杉山は4回0/3を10安打7失点（自責5）で4敗目（1勝）。古川が3回に1号2ラン。
巨人はロッテ戦（ジャイアンツタウン）の延長10回、3―0でサヨナラ勝ち。育成選手のフルプがサヨナラ3号3ランを放った。フルプは2安打。先発・田中将は6回5安打6奪三振で無失点。ロッテ先発・美馬は7回2安打7奪三振で無失点の好投。小川が2安打をマークした。
中日はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に7―1。鵜飼が5回の5号2ランなど3安打、辻本も3安打1打点をマークした。先発・草加は3回1/3を3安打1失点で、4番手・仲地が2回1安打2奪三振無失点で4勝目（3敗）。くふうハヤテ先発・高取は4回4安打4奪三振で2失点。