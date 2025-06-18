¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥Ø¥¹¤Ø¤Î»àµå¤ò½ä¤ê¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¡È¸Î°ÕÀâ¡É¤òÈÝÄê¤â¡Ä¡Ä¡Ö¤â¤·ÁÀ¤¦¤Ê¤é¤â¤Ã¤ÈÂçÊª¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬ÊªµÄ
ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ËÊ¨¤¤¤¿16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Ñ¥É¥ì¥¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀèÈ¯¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·ー¥¹Åê¼ê¤¬¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ËÅö¤Æ¤¿»àµå¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸Î°Õ¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¼çË¤¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤òÁÀ¤¦¤À¤í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÁûÆ°¤òÄÀ¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ñ·³»Ø´ø´±¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¿ÍÍ¤À¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï4²ó¡¢1－2¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤Ê¤ª¤â1»à°ìÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥Ø¥¹¡£¤·¤«¤·¡¢±¦ÏÓ¥·ー¥¹¤ÎÅê¤¸¤¿97.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.2¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ï¡¢Æâ³Ñ¤ËÂç¤¤¯¿©¤¤¹þ¤ßº¸ÉªÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ø¥¹¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥·ー¥¹¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¡Ö°ìÂÎ¡¢¤ªÁ°¤Ï²¿ÍÍ¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¡£Ê¬¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤í¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°ì³å¡£¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£Î¾·³¤È¤âÍðÆ®¤ËÈ÷¤¨¤ÆÎ×ÀïÂÖÀª¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢¤Ê¤À¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤¬°ìÎÝ¤ØÊâ¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï²¿¤È¤«¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿»àµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡È¸Î°Õ¤ËÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¡É¤È»ä¸«¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ØÅ¦¡£¥Ñ¥Ø¥¹¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¥Ñ¥É¥ì¥¹Â¦¤Ï¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤¬ÎÝ¾å¤«¤éÊá¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡É¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ¸Î°Õ»àµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¢£¡Ö»î¹ç¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¢¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢¤³¤Î°Õ¸«¤ò°ì½³¤·¡¢¸Î°Õ»àµå¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼çË¤¥Þ¥Á¥ã¥É¡£¡Ö¤â¤·Ã¯¤«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁÀ¤¦¤Ù¤ÂçÊª¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Æ±¤¸Åö¤Æ¤ë¤Ê¤é¥Ñ¥Ø¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¥¹¥¿ーÁª¼ê¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤í¤¦¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¡Ö¤É¤¦¤»¸Î°Õ¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥¿ーÁª¼ê¤òÁÀ¤¦¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¼«ÂÎ¤¬ÊªÁû¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈóÆñ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤À¤è¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤â¤½¤¦¤µ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¡£ºòÇ¯¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°ÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò¥É¥¸¥ãー¥¹¥Ù¥ó¥Á¤ËÅê¤²Æþ¤ì¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤â¤Þ¤¿°äº¨¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¡£