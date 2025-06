空飛ぶミッフィーと旅する、夢のようなホテルステイ!

ハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」誕生を記念して、「ホテルアムステルダム」に新デザインの『ミッフィールーム』が登場します☆

新アトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をテーマにした、特別デザインのインテリアや限定ルームキー付きで、ミッフィーの世界に浸る“憧れの休日”を過ごせます。

ハウステンボス「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」ミッフィールーム

画像提供:ハウステンボス

価格:プランにより異なります

予約受付開始日:2025年6月23日(月)14:00

宿泊開始日:2025年6月27日(金)

販売場所:ハウステンボス「ホテルアムステルダム」

「ミッフィー・ワンダースクエア」の開業に合わせて、ミッフィーとアンクルパイロットが空を旅する世界を描いた新デザインの『ミッフィールーム』が誕生します。

既存の20室に加え登場するこの新ルームでは、壁一面に飛行機に乗ったミッフィーとおじさんのアートが広がり、どこを見てもミッフィーに囲まれる贅沢な空間です。

ベッドにはミッフィーのお顔のクッションが添えられ、眠る瞬間までミッフィーと過ごす幸せを体感できます☆

「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をテーマにした本ルームでは、空旅を楽しむミッフィーたちのイラストが客室全体に施され、まるで絵本の中に入り込んだような世界観が広がります。

デザインは天井や壁、カーテン、クッションまで統一され、写真映えも抜群です。

空の大冒険に出発!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」 空の大冒険に出発!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」 続きを見る

宿泊者限定!絵本モチーフの新ルームキー&ブックレット

画像提供:ハウステンボス

新ルームおよび既存のミッフィールーム宿泊者には、絵本をイメージした新デザインの「ルームキー」と「ブックレット」をプレゼント。

ここでしか手に入らない非売品の記念アイテムで、滞在の思い出を彩ります。

「アーリーパークイン」で開園前から満喫

画像提供:ハウステンボス

ホテルアムステルダムを含むオフィシャル5ホテル宿泊者は、チェックイン翌日以降に「アーリーパークイン」が利用可能。

通常より早くハウステンボスに入園でき、「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」などの新アトラクションをいち早く体験できます☆

ミッフィーと仲間たちが過ごす“憧れの休日”をテーマにした新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」で遊んだ後は、そのまま新しい『ミッフィールーム』に宿泊し、ミッフィーに包まれる至福のひとときを過ごせます。

ファミリーはもちろん、ミッフィーファンの女子旅やカップルの旅行にもぴったりです☆

ハウステンボス「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」ミッフィールームの紹介でした。

空の大冒険に出発!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」 空の大冒険に出発!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」 続きを見る

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新アトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」テーマ!ハウステンボス『ミッフィールーム』 appeared first on Dtimes.