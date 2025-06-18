·ª»³¤µ¤ó¤é¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¡Ãæ³ØÌîµåÉô¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô»Ù±ç
¡¡¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÌîµå¿¶¶½¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆüËÜÌîµå¶¨µÄ²ñ¤Ï18Æü¡¢Ãæ³Ø¹»ÌîµåÉô¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô»Ù±ç¤Î¤¿¤áºòÇ¯Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖÃæ³Øµå»ù±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡¢Á°ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤È¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·ª»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤òÂç¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Ìîµå³¦¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ³ØÌîµå¤ò¤â¤Ã¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ²ñ¤Ï¥×¥íÂ¦¤ÎÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤È¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤òÅý³ç¤¹¤ëÁ´ÆüËÜÌîµå¶¨²ñ¡ÊBFJ¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£