¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦¾®¶â°æ»Ô¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ ¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¤Î¾ÃËÉÂâ°÷3¿Í¤È¾ÃËÉÃÄ°÷1¿Í¤Î·×4¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤ë
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»ÔÅìÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡Ö±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤ª¤è¤½100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Ì±¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÂâ°÷3¿Í¤È¾ÃËÉÃÄ°÷1¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£4¿Í¤Ï±ê¤ä±ì¤òËÉ¤°ËÉ²Ð°á¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£