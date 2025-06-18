42ºÐ¥É¥Í¥¢¡¢46ºÐ¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤ÎÀ¤³¦Àï¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡ª¡¡Èª»³Î´Â§»á¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¿®ÍÑ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡×
¡¡ÅÏ²ÅÉß¾¡ÃË»á¡Ê64¡Ë¡¢ÃÝ¸¶¿µÆó»á¡Ê53¡Ë¡¢Èª»³Î´Â§»á¡Ê49¡Ë¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦²¦¼Ô3¿Í¤¬YouTube¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¶½¹ÔÍ¥Àè¤Ç²¦¼Ô¤òÍðÎ©¤µ¤»¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¥â¥Î¿½¤·¤¿¡£
¡¡42ºÐ¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬9²óÉé½ýÈ½Äê¤Ç¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥«¥ó¥Ü¥¹¡Ê28¡á¥Á¥ê¡Ë¤òÇË¤ê¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö2Ç¯¤â¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¥É¥Í¥¢¤¬¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ÃÄê²¦¼Ô·èÄêÀï¤Ë½Ð¤ë¡£¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡£2Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥ë¡¼¥ëÌµ»ë¤Î¶½¹Ô¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏ²ÅÉß»á¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥Í¥¢¤Ï¡Ë5³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤À¤·¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡Èª»³»á¤â¡ÖÅÏ²ÅÉß¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬½Ð¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¿®ÍÑ¤Ã¤ÆÌÌ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤È¡¢2Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦Àï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡7·î20Æü¤Ë¤ÏWBCÀ¤³¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë46ºÐ¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥É¥Í¥¢°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯¤¹¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÝ¸¶»á¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï4²óÀï¤«¤é¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê¥¢¥Þ¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ËBµé¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¡Ë²¿»î¹ç¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢ºòº£¤ÎÀ¤³¦Àï¤Îºß¤êÊý¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£