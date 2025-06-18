ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 鳴沙山・月牙泉風景区で咲く花、観光客を魅了 中国・敦煌市 鳴沙山・月牙泉風景区で咲く花、観光客を魅了 中国・敦煌市 鳴沙山・月牙泉風景区で咲く花、観光客を魅了 中国・敦煌市 2025年6月18日 14時31分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、鳴沙山・月牙泉風景区で、砂丘と青空の景色に彩りを添える花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社敦煌6月18日】夏を迎えた中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では、植栽された花々が砂丘や青空と調和し、美しい景観をつくり出している。１５日、鳴沙山・月牙泉風景区に植栽された花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区で、砂丘と青空の景色に彩りを添える花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区で、砂丘と青空の景色に彩りを添える花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区に植栽された花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区で、砂丘と青空の景色に彩りを添える花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１５日、鳴沙山・月牙泉風景区で、砂丘と青空の景色に彩りを添える花々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？