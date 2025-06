iPhone、iPad、Macに対応したApple Intelligence。Siri、文章作成メニュー、通知機能といったOSの至る所に組み込まれており、ChatGPTにおける起動画面のような顔になる存在がないこともこの機能の恩恵が理解がされにくい理由の1つかもしれない(写真:アップル)

【写真で見る】Apple Intelligenceは、日々利用するアプリや機能に融合している。例えば文章の要約もテキストを選んでその場で「作文ツール」から「要約」を選ぶだけで作成できる

アメリカ時間6月9日、アップル社による年次開発者会議「WWDC」が開幕した。冒頭の基調講演では、この秋にリリース予定のiPhone、iPad、Macなど、同社6製品向けの最新OSが発表された。

WWDC開幕と、Apple批判に抱く違和感

筆者がこのイベントに初めて参加したのは1992年。それ以前から数年間、すでにテクノロジー業界の最前線を取材し続けていた。スティーブ・ジョブズをはじめ、彼とともにアップルの再生を支えた元チーフデザイナーのジョナサン・アイブ、さらにはジョブズに大きな影響を与えたダグラス・エンゲルバートやアラン・ケイなど、ITの世界を築いたパイオニアたちにも直接話を聞いてきた。

そうした背景を踏まえた上で、経済紙を中心とする大手メディアが示すアップルのAI開発の遅さに対してことさら危機感を煽りたてる論調に強い違和感を抱いている。

もちろん、こうした報道がされる背景に理解がないわけではない。OpenAIやGoogleによる矢継ぎ早の発表の中、確かにアップルからのAI関連の発表は少ないし、既に発表済みの機能がなかなか実装されないのはその通りだ。

問題なのは、こうした評価から非常に重要な2つの視点が欠落していることだ。

1つは、「早くAIを採用することが、本当にそれほど重要なのか?」という視点。もう1つは、「OpenAIやMicrosoft、Googleのようなアプローチが、果たして唯一の解なのか?」という視点だ。

遅い=危機は本当か?後出しジャンケンとAppleの哲学

IT業界を長く見てきた人であれば、iPhoneが決して“世界初のスマートフォン”ではなかったこと、iPadが“初のタブレット”ではなかったことは、当然知っているはずだ。

例えば、2001年にアップルが発表したiPod。この製品は世界を席巻したが、実際にはMP3という音楽フォーマットを採用した携帯音楽プレーヤーとしては、かなりの後発で他社製品は6年以上も前から市場に出回っていた。

しかし、アップルがiPodで示したのは、単なるスペック競争ではなかった。使い心地で圧倒的な差をつけたことで「デジタル音楽プレーヤー=iPod」というイメージを生み出し、その結果、先行したはずの他社製品はまるで存在しなかったかのように忘れ去られ、他社もこぞってiPodを模倣した製品を発表するようになった。

iPhoneの登場時も同様だ。2007年にアメリカで、2008年に日本で発売されたiPhoneの前にも、BlackBerryをはじめとするスマートフォンはすでに存在していたし、日本では三菱電機などがタッチ操作に対応した携帯電話をいち早く投入していた。



2007年1月のiPhone発表の模様。この時点で既にいくつものスマートフォンがあり、iPhoneは後出し製品だった。スティーブ・ジョブズはそれらが物理的なキーボードを搭載していることが問題だと指摘し、iPhoneでは全面タッチスクリーンを採用した(筆者撮影)

それでもiPhoneの登場を機に、スマートフォンの主流は一変した。以後の世界では、iPhoneとその設計思想を踏襲したAndroidベースのスマートフォンが、携帯端末の標準となった。

1996年、スティーブ・ジョブズがアップルに復帰して以降、同社は再び“ものづくり”の勘所を取り戻していく。iMac、iPod、iPhone、iPad──これら一連の製品群が立て続けに成功したのを受けて、それまで日本やアメリカで盛んに語られていた「先行者利益」という言葉は、次第にその意味を失っていった。

当時の通説では、いち早く新しいテクノロジーを導入した企業が、その市場における主導権を握るとされていた。しかし、アップルの成功を通じて浮かび上がってきたのは、それとはまったく逆の事実だ。

だが現実には、テクノロジーを「とりあえず形にした」だけの製品群が市場に溢れかえり、失敗を重ねた後に、アップルが登場させる「完成度の高い」プロダクトが、ユーザーの体験を一変し、市場を奪ってしまう。

そうしたパターンが繰り返されてきたことで、やがてこの状況を揶揄と賞賛を込めて「後出しジャンケン」と呼ぶ人たちが現れた。

実際、アップルの登場を境に市場がガラリと塗り替えられる現象は、過去20年の間に何度も繰り返されてきた。 そして筆者は、そうした歴史を振り返ればこそ、「ただ早く出すことに意味はない」という教訓が、すでに世の中に浸透していると信じていた。

長年アップルの歩みを追い、その“遅さ”がしばしば革新の布石となってきた姿を見てきた筆者としては、むしろ今回のような状況にこそ、アップルらしさを感じる。

アメリカの有力メディアのいくつかがアップル幹部を取材しSiri関連のAI機能の遅れについて質問しているが、同社の幹部たちは口を揃えて「まだ、我々が求める品質に達していないから」と語っているが、その言葉にむしろ安堵を覚える。周囲が焦り、「遅い」「出遅れた」と騒ぎ立てる中で、中途半端な品質のまま製品を出してしまうのは浅はかだが、そこで耐えて高みを目指し完成度を高め、一定以上の品質を保ち顧客に対して責任を果たす。これまでもそうした姿勢がアップルを成功に導いてきた。

Apple Intelligenceが目指す、プロンプト不要の未来

では、ここからは2つ目の視点に移ろう。

果たして「OpenAIやMicrosoft、GoogleのようなAIの採用が、本当に唯一の正解なのか?」という問いである。

確かに、OpenAIのChatGPTは画期的な成果を挙げている。しかし、それは“ベストな形”なのだろうか? そもそも、あなたはそのAIを“本当に”使いこなせているだろうか? もし使いこなしていたとしても、その使い方をほかの人にわかりやすく説明できるだろうか?

例えばプロンプトを書くとき。いくつかのモデルがある中で、どういう目的のときに「GPT-4o」を選び、いつ「o3」や「o4-mini」を使うべきか、明確に使い分けができている人は少ないはずだ。



ChatGPTは、ただプロンプトを打ち込めばいいわけではない。最初にユーザーがこれから頼もうとしている要件はどのモデルに頼むのが一番よいかを考えた上でそれを選んでからプロンプトを打ち込む。どんなモデルが利用できるかは、無料ユーザーか、どのランクの有料ユーザーかによって異なる(筆者撮影)

GoogleのAIも同様だ。2024年以降、Geminiは劇的に進化し、まったく別物のように生まれ変わった。とはいえ、Gemini内の異なるモデルやNotebookLM、Google AI Studioなど、複数の製品やモデルを前にして、どれをどう使えばよいのか戸惑う人も多いのではないか。

一方、アップルはまったく異なるアプローチを採っている。 1984年、初代Macintoshの発売時に掲げたコピー「Computer for the rest of us(すべての人のためのコンピュータ)」──この理念が、40年近くを経た今、AI時代のデザイン指針として再び息を吹き返している。

当時の他社のパソコンを使うには「dir」や「md」「cd」「ls」など、呪文のようなコマンドを暗記し、それを正確にタイプしなければならなかった。今のAIにおける“プロンプト”も、どこかそれに似ている。高度な使いこなしには、ある種の“専門スキル”が求められてしまっているのだ。

だが、Apple Intelligenceが目指しているものは根本から違う。

例えば長文を要約したいとき。ChatGPTでは、文章をコピーし、アプリを開いて貼り付け、プロンプトを入力する必要がある。 一方、Apple Intelligence対応のiPhoneやMacでは、文章を選択し、コンテクストメニューから「作文ツール」→「要約」を選ぶだけで済む。キーボードに一切触れずに、要約が即座に表示される。



校正や文体変更でも同様だ。文中のくだけた表現をよりフォーマルに直したい場合、ChatGPTでは「この文をもっと丁寧な言葉遣いにして」といったプロンプトを入力しなければならない。 だがApple Intelligenceでは、メニューから「校正」や「プロフェッショナル(な文体で書き直し)」を選ぶだけで済む。

ここでの本質は、AIに命令を“書かなくてもいい”という点にある。 プロンプトを書く技術──いわゆる「プロンプト・エンジニアリング」──は、他社のAIでは前提になっている。だが、アップルはそのスキルをユーザーに要求しない。むしろ、そこを必要としないAIこそが「全ての人のためのAI」だと考えているのだ。

さらに、生成AIの誤情報(いわゆる“ハルシネーション”)にも配慮している。アップルはこの問題に慎重な姿勢をとり、あくまで“間違いが起きにくい用途”に限定してAIを導入している。文章の要約、校正、箇条書きへの変換、表形式への整理などがその例である。

また、こうした機能は独立したAIアプリではなく、Pagesやメモ帳、メールアプリなど、OSの標準仕様に準拠して作られたあらゆるアプリでシームレスに利用できる。コピー&ペーストの手間も、アプリ間の切り替えも不要。作業している“その場”でAI機能を呼び出せる。

アップルは絵を描くためのAI機能「Image Playground」も提供しているが、ここでもプロンプトは不要になっている。「犬」「人」といった単語を選んで入力するだけだ。そこで「犬」に「帽子」を被せたければ、新たに「帽子」という単語をあらかじめ用意されたリストから選んだり、キーボードからタイプして追加すると、それに応じた画像が生成される。複雑な文構造や表現技術は求められない。



画像生成のImage Playgroundもプロンプトいらず。あらかじめ用意されたキーワードを選択したり、入力欄に単語を入力するだけで画像の生成が始まる(筆者撮影)

スタイル変更もメニューから選ぶだけで済む。表現の自由度こそChatGPTより低いかもしれないが、逆にいえば、誰にでも扱えるようになっている。

WWDCでは、希望するユーザーはApple IntelligenceのImage Playgroundで、ChatGPTベースのより高度な画像生成を選べるようになると発表された。だがそれはあくまで“選択肢”であり、アップルの基本方針は、あくまでも「誰もが使えるAI」にある。

Apple Intelligenceは、どこまで“使えるAI”か

Apple Intelligenceが目指すのは、単なる知的な対話をするAIではない。 ユーザーの毎日の行動の中に自然に溶け込み、「手間を省き」「迷わず使え」「ストレスを減らす」ことに重きを置いた“道具としてのAI”である。

その姿勢は、通知やメールの処理、画像の認識といった、日々のちょっとした煩雑さに向き合う機能設計にも表れている。

例えば通知管理。今日のAIには、内容を理解し分類する力がある。Apple Intelligenceはこの能力を活かし、ユーザーのiPhoneやMacに届く無数の通知の中から、重要度の高いものだけを選別し表示する。結果として、画面を埋め尽くす不要な通知を減らし、本当に必要な情報だけが目に入る状態を保つことができる。実は標準のメールアプリも、同様に優先度の高いメールを要点付きで表示してくれる。



AIの文脈理解の能力を活用して、たくさん届いている通知の中から優先度が高いものだけに絞り込んでロック画面に表示するApple Intelligence機能(写真:アップル)

これをChatGPTでやろうとすれば、すべての通知やメールを1件ずつコピー&ペーストして、さらにプロンプトで「どれが重要か」「要約して」と入力しなければならない。それだけで膨大な手間になる。実際には、そんな手続きをする人はほとんどいないだろう。

使い手に負担をかけない。学習コストを強いない。そして、技術があることを感じさせない「魔法のような」テクノロジー、これはアップルを他のIT企業と一線を画す存在にしている本質だ。

開発するのはモデルではなく使い道

今日のAIは、性能そのものが競争軸になっている。ChatGPT、Gemini、Claudeといった主要プレイヤーは、それぞれ独自の大規模言語モデル(LLM)を開発し、精度や汎用性、回答速度といった技術面の向上を競っている。

多くのAI企業は、膨大なパラメータを持つモデルを訓練し、品質テストを繰り返して、「ある程度誤答が減った」と判断されれば、それを新モデルとして発表する──そうした手順で開発を進めている。

そして、それを「私たちは高性能なAIを作りました。あとはあなたの責任で自由に使ってください」といった形で提供している。

結果が正確であることもあれば、誤情報や“ハルシネーション”が混ざることもある。ユーザーは、そのリスクも含めて自分で判断しなければならない。

だからこそ、プロンプトの書き方を指南する書籍やWebサイトが溢れており、AIを“本当に使いこなす”ためには高度な前提知識が求められてしまう。

アップルは、その方向に進むつもりはない。

同社は今日のAIの利用方法の中で、最も間違いが起きないものを丁寧に吟味し、それを咀嚼してOSの機能として組み込むという実に丁寧で手間のかかるAI機能の作り込みをしている。

つまり、Apple Intelligenceの開発スピードを、ChatGPTやGeminiといった「モデル主導型AI」と同じ軸で比較することはナンセンスなのだ。

他社AIと戦わず、巻き込むApple Intelligence

もう1つ重要な視点がある。アップルはそもそも最初から他社技術と競おうなどとは思っていない。むしろ、有益ならどんどん取り込んでいこうという立場をとっているというポイントだ。

実際、Apple IntelligenceにはすでにChatGPTが統合されている。たとえば文章作成時、「作文ツール」から「作文」という項目を選ぶと、知識豊富なChatGPTに文章作成を“外注”する。



Apple Intelligenceはすべてを自社開発のAIで処理するのではなく、餅は餅屋で要件によってそれが最も得意なAIに仕事を“外注”する番頭のような仕組みになっている(写真:アップル)

ユーザーがいちいちOpenAIに登録する必要はないし、月額課金も不要。しかも生成された文章は、コピー&ペースト不要で今書いているメールや書類に即座に追加される(取り消して元に戻すこともできる)。

他社はより賢く、より大きなAIモデルを作ることで勝負をしているが、アップルはそうではなく、ユーザーの日々のデジタルライフスタイルがどうすればより快適になるかで勝負をしいる。その上で役立ちそうなAI技術があれば他社のAIであろうと積極的に取り込んでいこうというスタンスを取っている。

例えば音声操作のSiriにおいても「今日の天気は?」や「いま何時?」といった単純な質問であれば、即答できるOS内蔵のAIモデルが行う。一方でより複雑な質問に対しては、その質問にはChatGPTの方が上手く答えられる場合ユーザーの了承を得て(プライバシーを保護した上で)ChatGPTに回答させる(ただし、ユーザーがアプリを切り替えなくて済むようにSiriがChatGPTの答えとして教えてくれる)。

アップルは外注先のパートナーをChatGPTだけに絞るつもりはないようで、ネット上ではClaudeやGeminiといった他の会社のAIの採用についても頻繁に噂が流れている。例えば他社製AIの方がChatGPTよりもプログラミングに長けていて有用とわかれば、同社の開発ツールのXcodeからそのAIに外注できるようなことも将来あるかもしれない。

また、アップルは開発者に対して「App Intent」という技術の活用を推奨している。

これは、自分たちのアプリが持つ機能をSiriなどに公開する仕組みであり、将来的にはSiriがサードパーティ製アプリに“仕事を割り振る”ような使われ方が主流になっていくかもしれない。

つまり、Apple Intelligenceは“自前主義”にこだわらず、他社が作った優れたAI技術を、ユーザー体験の中に自然に取り込んでいくという設計思想でそもそも勝負しており、勝負しているレイヤーが異なっているのだ。

この視点から見ても、昨今の「アップルはAIで出遅れている」とする報道が、いかに見当違いであるかがわかるだろう。

Appleが守り抜く「丁寧さ」という強み

ここまで紹介してきたApple Intelligenceの機能は、すでに搭載されているものが中心だった。 だがWWDC25では、この秋リリースされる新OSで新たに追加されるAI機能群が多数発表された。いずれも、現実世界との接点を強化するものばかりである。



この秋に登場するアップル社最新OSから利用できる「ライブ翻訳機能」。相手が送ってきた外国語のメッセージが翻訳されて表示される。上に小さく原語でも表示されている(写真:アップル)

中でも特に注目すべきは「ライブ翻訳」機能だろう。 これは、言語の異なる相手とメッセージのやり取りをする際、自分の言語で入力した文章を自動翻訳して相手に送り、相手の返信も自動翻訳して受け取るという双方向の翻訳機能である。 対応言語は、日本語・英語(米・英)・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・ブラジルポルトガル語・スペイン語(スペイン)・中国語(簡体字)と多岐にわたる。

残念ながら、最初のうちは日本語での音声通話中のリアルタイム翻訳には対応しないが、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語などでは、音声/ビデオ通話時のリアルタイム通訳にも対応する。

また、これまでカメラを通じて動植物や商品などを認識していた「ビジュアルインテリジェンス」も機能を拡張。 新たに「スクリーンショット版」の認識機能が搭載される。 たとえばWebページの写真をスクショで保存すると、そこに写っている家具やファッションアイテムがどのブランドの製品かを自動で判別してくれる。



この秋に登場する最新OSから利用できるスクリーンショットを使ったビジュアルインテリジェンス(Apple Intelligenceの一機能)。チラシイメージに書き込まれたイベントの日時や場所を認識してカレンダーに追加してくれる(写真:アップル)

特に有用そうなのがソーシャルメディアなどで見かけた音楽コンサートなどの情報を、認識して、自動的にカレンダーに追加してくれる機能だろう。

そのほかにも丁寧に作り込まれた「こんなところまで」と驚かされる細かな気遣いのインテリジェンス機能が多数追加される予定だ。

本稿では、世間一般が感じているアップルのAI開発に対する漠然とした不安は実はまったく的外れであることを伝えたかった。

もっともアップルでは、そうした的外れな批判に動じてペースや品質を崩すことなく、これまで通りの丁寧さでAI機能の開発を続けており、その姿勢に、筆者はむしろ安心感を覚えている。

(林 信行 : フリージャーナリスト、コンサルタント)