【ライブレポート】iriホールツアー東京公演開催！「自分から変わりたいと思うようになった」

■「今まで避けていたことにも自分から足を踏み入れて、その先に新しい自分がいるんじゃないかなって」(iri)

iriが、6月16日に東京国際フォーラム・ホールAにて、ホールツアー『iri Hall Tour 2025 “Seek”』の東京公演を行った。

このツアーに先駆け、5月21日に約2年ぶりとなるパッケージ作品となる新作EP『Seek』を発表。自身の活動を総括するように、初の日本武道館公演を成功裏に終えた2024年の活動を経て、“新しい旅立ち”をテーマに掲げたこの作品では、国内外で活躍する気鋭のサウンドプロデューサーたちとコラボレーションを敢行。耳新しいサウンドとリリックが描く出会いと別れ、新しい環境へと踏み出す一歩から生まれる期待感は、この日のステージでも瑞々しく躍動していた。

「昨年末くらいから自分の気持ちの中ですごい変化があって。今までの変化というのは時間の経過や周りの状況、環境とともに自然に訪れていたんですけど、昨年末以降、自分から変わりたいと思うようになった。今まで避けていたことにも自分から足を踏み入れて、その先に新しい自分がいるんじゃないかなって。そうやっていろいとトライするなかで、今回のEPを作っていました」

MCでそう語ると、穏やかな歌声とローファイなヒップホップビートが甘やかに溶け合う「Butterfly」やメロウな前半から後半に向けてエモーションを加速させる「river」をはじめとする新作EPの4曲に加え、ライブ初披露のドラマ『わかっていても the shapes of love』主題歌「Faster than me」、異例のバイラルヒットを記録した「会いたいわ」、「Wonderland」といった名曲、代表曲の数々を披露。その歌声やステージでの立ち振る舞いからは今までにない軽やかさや力強さが感じられた。

最終日である7月21日の東京LINE CUBE SHIBUYAまで、全10公演からなる今回のツアーは、大きな変化の真っ只中にあるiriと出会える、またとない機会となりそうだ。

TEXT BY 小野田雄

PHOTO BY 後藤壮太郎

リリース情報

2025.05.21 ON SALE

EP『Seek』

iri OFFICIAL SITE

https://www.iriofficial.com/