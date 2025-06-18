YOSHIKI、主題歌を書き下ろしたハリウッド映画『BRIDE HARD』レッドカーペットの模様をLAから生中継
■映画『BRIDE HARD』主題歌で世界デビューが発表されたばかりの美麗-Bi-ray-、新章に突入したXYの生出演も決定！
YOSHIKIが、日本時間6月19日9時30分（現地L.A.時間6月18日17時30分）から、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELにて、米ロサンゼルスから生放送に出演。あらたな重大発表を行うことが決定した。
PART1では、YOSHIKIが主題歌を書き下ろしたハリウッド最新映画『BRIDE HARD』（6月20日全米公開）のレッドカーペットの模様を現地から生中継。YOSHIKI自身もこのイベントに登場予定だ。
そしてPART2（6月19日16時/現地時間6月18日24時）では、YOSHIKIが再び番組に生出演。自身がプロデュースを手掛け、ハリウッド映画『BRIDE HARD』の主題歌「Butterfly」で前代未聞の世界デビューが発表されたばかりの美麗-Bi-ray-が登場。
さらにPART3（6月19日16時45分/現地時間6月18日24時45分）には、YOSHIKIが同様にプロデュースを手掛け新章に突入したXYの生出演が決定している。
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
【Part 1】
日本語放送
https://youtube.com/live/mbWvOAB6Ja4
英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/jtU7LfG3O4k
【PART 2＆PART 3】
日本語放送
https://youtube.com/live/rmUsY85GnOw
英語同時通訳放送
https://youtube.com/live/GDNkg2zZeUY
ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2216610
YOSHIKI OFFICIAL SITE
https://jp.yoshiki.net/