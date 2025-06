5人組スーパーサマーバンド・Cosmic Mauve(読み:コズミック モーヴ)が、3カ月連続リリース曲第一弾である「I’m Driving on a By-Pass For」を本日リリースした。 Cosmic Mauveは様々な角度から常夏を表現し、彼らに共通するのは海のない一つの町から発せられた常夏への憧れだった。車で向かう海へのドライブにいつまでも心躍る軽快なサウンドを表現し続けているという。本楽曲は、窓を開けてドライブを楽しんでいるうちに、車も体も宙に浮かんで行くような、そんな爽やかで浮遊感のある作品に仕上がっているとのこと。題名の通りバイパスをテーマにした曲だが、「Driving on a By-Pass for」の後には聞き手の思い描く旅先を書き加え、聞いてほしいとの思いが込められている。 ドライブで向かった横浜への花火大会や、ニュージーランドでの海沿いの日々など、ボーカルKota Nakayamaの実体験を、より鮮明に具体化するような各メンバーの演奏。これから来る夏にピッタリなサウンドになっているとのことなので、是非チェックしていただきたい。 ◾️3カ月連続リリース第一弾「I’m Driving on a By-Pass For」2025年6月18日(水)リリース リンクツリー:https://big-up.style/QVdQg5mWMp?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAac-iXkd7_8IYmTaSUE9UP3rYPU2djT4vGnO2HgGzvY1FdFnT016_rVtiipnUA_aem_Jssqm6WOmXnxhvncu7AI8g ◾️<Qnel × Cosmic Mauve「SPACE CANDY」 Release Tour> 2025年6月21日(土)CONPASS, Osakahttps://w.pia.jp/t/qnel-cosmicmauve 2025年7月7日(月)O-NEST, TOKYOhttps://eplus.jp/qnel_cosmic-mauve 関連リンク ◆Cosmic Mauve オフィシャルリンク◆Cosmic Mauve オフィシャルX◆Cosmic Mauve オフィシャルInstagram

