JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

2025年7月28日より、二次元コードを使用した乗車券を導入し、現在の磁気乗車券は、2026年7月をもって全て二次元コードを使用した乗車券に置き換わります。

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」も二次元コードを使用した券面にリニューアル☆

ディズニーリゾートライン フリーきっぷ

販売期間:2025年7月28日(月)〜 ※レギュラーデザインとなります

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

「ディズニーリゾートライン」では、期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」のデザインもリニューアル。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」と一緒に東京ディズニーリゾートの世界が描かれたデザインが登場します。

二次元コード乗車券を導入することにより、自動改札機に乗車券を投入することなく、よりスムーズにモノレールを利用できるように。

裏面に二次元コードが印字されています。

2025年7月28日より二次元コード乗車券導入!

ディズニーリゾートライン レギュラーデザインフリーきっぷの紹介でした。

※売り切れや販売終了となる場合があります

