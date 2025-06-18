½é´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¸øÉ½¤ÎNHK¡¦°ðÍÕ²ñÄ¹¡¡6·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ò·çÀÊ¡¡¡ÖÅêÌô¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡NHK¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢5·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç½é´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡¢Æ±¶É¤Î°ðÍÕ±äÍº²ñÄ¹¤¬·çÀÊ¡£¡Ö¼£ÎÅ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ïº£²ó¤Î·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸½ºß¤Î²ñÄ¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÙ¤¬¤ó¤ÎÅêÌô¼£ÎÅ¤ÇÆþ±¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñÄ¹¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤äÅÅÏÃÅù¤ÇÀä¤¨¤ºÏ¢Íí¤Ï¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ²ñÄ¹¤Ï5·î¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢½é´ü¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¡£4·î¾å½Ü¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¼ç¼£°å¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð¸½ºß¤Î²ñÄ¹¿¦¤Î¶ÈÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤ËÌá¤ì¤Þ¤¹¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²ñÄ¹¶ÈÌ³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡×¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼£ÎÅ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤Þ¤À½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Àè·î26Æü¤Ë·è¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤º¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò2¥«·î¤Û¤É¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ê½Ñ¤ÎÈÏ°Ï¤ò³ÎÄê¤·¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤°¤é¤¤¤Ë¤Ïº£¤Î¶ÈÌ³¤Ë´°Á´¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£