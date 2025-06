大阪ステーションシティと大規模再開発が続くうめきたエリアにポケモンたちが登場!

まるでポケモンたちと暮らしているような気分が味わえる、大阪の都市をみんなで冒険する「ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ&うめきた」が開催されます☆

大阪うめきたエリア「ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ&うめきた」

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月31日(金)

会場:大阪ステーションシティ(ノースゲートビルディング、サウスゲートビルディング)、うめきたグリーンプレイス、グランフロント大阪、グラングリーン大阪

内容:

・ポケモンフォトスポット

・謎解きウォークラリー「メガシンカ大作戦」

主催:ポケモン発見大作戦事務局

運営主体企業:株式会社 OUGI

協力企業・団体:株式会社ポケモン、西日本旅客鉄道株式会社(JR 西日本)、一般社団法人グランフロント大阪 TMO、一般社団法人うめきた MMO、株式会社 Trip.com International Travel Japan (Trip.com)

問合せ先:下記ポケモン発見大作戦の公式サイトより問合せください

・公式サイト:https://pokemon.ougi-japan.com/

・ポケモン発見大作戦公式 X:【公式】ポケモン発見大作戦 @大阪(@osk_daisakusen)

国内外の方々にポケモンを通じて世界中から注目が集まる大阪エリアの街の魅力を発信する「ポケモン発見大作戦」

大阪の玄関口である大阪ステーションシティと、大規模開発が進むうめきたエリアを中心に、ポケモンのフォトスポット展開やラリー企画が実施されるイベントです。

同じく再開発エリアを冒険の舞台として描かれている、2025年10月16日発売の『ポケットモンスター』シリーズ最新作『Pokémon LEGENDS Z-A』のように、まるでポケモンたちと暮らしているような気分が味わえる、大阪の都市をみんなで冒険する企画になっています☆

ポケモンフォトスポット

大阪ステーションシティ、うめきたグリーンプレイス、グランフロント大阪、グラングリーン大阪の敷地内など

約30スポットにポケモンが登場!

ピカチュウ・チコリータ・ポカブ・ワニノコ・イーブイや

コイキング・ヌメラ

ルチャブル・ルカリオなど、お気に入りのポケモンと写真を撮ることができます。

謎解きウォークラリー「メガシンカ大作戦」

チケット価格:1,900円(税込)

販売場所:Trip.comでの事前オンライン販売

チケット販売日:2025年6月18日(水)

※日時指定のWEBチケットです

※上記料金に対してラリーキット1部が配布されません

所要時間目安:約70分〜150分

※キャンセル・返金・変更はできません。期限内に利用ください

※気象条件など主催者都合で受付を中止する場合のみ、返金となります

開催期間:2025年7月1日(火)10:00〜10月31日(金)

開催場所:スタート・ゴール地点 大阪ステーションシティ サウスゲートビル 南ゲート広場

※開催期間中の実施時間は日によって異なります。詳細はポケモン発見大作戦公式サイトより確認ください

ルート:5種(リザードンルート、ギャラドスルート、デンリュウルート、サーナイトルート、ルカリオルートから1種選択)

クリア景品:メガシンボルのクリアポーチ+アクリルチャーム

※アクリルチャームは選択したルートによってもらえるものが異なります

大阪ステーションシティ・うめきたエリアのポケモンフォトスポットをめぐる、謎解きラリー企画を開催。

5匹の中から選んだパートナーポケモンとともにエリアをめぐり、キーワードとなる数字をゲットしてください。

パートナーポケモンとのキズナを深め、数字の謎を解き明かして、パートナーポケモンを「メガシンカ」に導く企画です。

クリアされた方には、メガシンボルのクリアポーチとアクリルチャームがプレゼントされます。

「メガシンカ」とは

一部のポケモンのみが可能な、進化の限界を超えたさらなる進化「メガシンカ」

ポケモンが秘めたパワーを一時的に解放することで、通常の進化を上回るパワーアップを遂げます。

「メガシンカ」したポケモンは見た目が変わり、さらに中にはタイプが変わるポケモンも。

トレーナーとポケモンの間に強いキズナがあるとき、トレーナーが身に着けている「キーストーン」と、ポケモンの持つ「メガストーン」が共鳴することで、「メガシンカ」することができます。

『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』とは

2025年10月16日発売の Nintendo Switch ソフト『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』は、『ポケットモンスター』シリーズの新たな挑戦作。

冒険の舞台は、人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」です。

2013年に発売された『ポケットモンスター X』『ポケットモンスター Y』に登場する「ミアレシティ」と比べてみると、街中には草木が増え、最新のテクノロジーを感じさせる設備が見られます。

そんなミアレシティを観光で訪れた主人公は、「チコリータ」「ポカブ」「ワニノコ」から 1 匹をパートナーとして選び、仲間たちと共に、街で起こる様々な出来事や事件に挑みます。

シリーズ初、ポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘により、これまでにないポケモン勝負を楽しめるのも本作の醍醐味です。

一部のポケモンのみが可能な、進化の限界を超えたさらなる進化「メガシンカ」も必見です。

「ミアレシティ」でのまだ見ぬ冒険が、あなたを待ち受けています。

大阪ステーションシティと大規模再開発が続くうめきたエリアにポケモンたちが登場。

大阪うめきたエリアにて2025年7月1日より開催される「ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ&うめきた」の紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です

