JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、2025年7月16日より東京ディズニーシーの「ハンガーステージ」でスタートする新しいエンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」デザインのフリーきっぷを紹介していきます。

ディズニーリゾートライン/東京ディズニーシー「ドリームス・テイク・フライト」デザインフリーきっぷ

販売期間:2025年7月15日(火)〜2025年9月29日(月) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

「ディズニーリゾートライン」では、期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回紹介するのは2025年7月16日より東京ディズニーシーの「ハンガーステージ」でスタートする新しいエンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」デザインのフリーきっぷ。

飛行機工場を舞台とした「ドリームス・テイク・フライト」は、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、力を合わせて飛行機づくりに奮闘する1日を、歌やダンスでリズミカルに描いた新しいステージショー。

工場の様子が楽しいアートで表現されています。

ディズニーリゾートライン/東京ディズニーシー「ドリームス・テイク・フライト」デザインフリーきっぷの紹介でした。

ドリームス・テイク・フライト!東京ディズニーシー「ハンガーステージ」ショー ドリームス・テイク・フライト!東京ディズニーシー「ハンガーステージ」ショー 続きを見る

※売り切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新エンターテイメント「ドリームス・テイク・フライト」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ appeared first on Dtimes.