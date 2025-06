天翔庵は、2025年6月12日より、伝統的な土用の丑の日に向け、新商品「鰻味噌漬け」を公式オンラインストアにて販売開始しました。

天翔庵「鰻味噌漬け」

天翔庵は、2025年6月12日より、伝統的な土用の丑の日に向け、新商品「鰻味噌漬け」を公式オンラインストアにて販売開始。

特徴 :<鰻>

世界自然遺産・武夷山の清流で育まれた最上級鰻を使用。

身の締まり、脂の乗り、風味が格別です。

<味噌>

明治21年(1888年)創業、信州の老舗「マルマン」に特別依頼した

独自配合の西京味噌。

元祖無添加生味噌の伝統と革新が生み出す、

鰻と最高の相性を誇るここだけの味わいです。

<技>

九十九里の老舗水産加工会社「カネハチフーズ」が誇る、

鰻本来の旨味を最大限に活かす漬け込み技術。

価格 :● 鰻味噌漬け「梅」(一箱1尾入り) 7,000円

● 鰻味噌漬け「竹」(一箱2尾入り) 12,000円

● 鰻味噌漬け「松」(一箱1尾入り×2個、手配りギフトに最適) 12,800円

※すべて税込・送料無料

内容量 :各商品ページに記載

賞味期限:冷凍で60日(解凍後はお早めにお召し上がりください)

うなぎ白焼きの純粋な旨味と、西京味噌の上品なコクと甘みが絶妙に調和し、家庭で簡単に本格的な味わいを楽しめます。

明治21年創業の老舗味噌蔵に特別依頼した137年の歴史を持つ西京味噌と、世界自然遺産の清流で育まれた最上級の鰻を組み合わせたこの商品は、鰻の新たな境地を切り拓き、舌の肥えた美食家や日本酒愛好家へ、ありそうでなかった伝統的な味の融合による感動体験を届けられます。

「かつてない」味わいを土用の丑の日に「鰻味噌漬け」は世の中に初登場となる逸品です。

伝統的な「土用の丑の日」(2025年は7月19日、7月31日)に、ありきたりの鰻ではなく、「鰻の新たな境地」を体験できるという新規性・話題性があります。

137年の歴史を持つ味噌蔵の伝統と、水産加工のプロの革新的な技術の融合は、まさに消費者に「変化」と「驚き」を提供するものと確信しています。

調理は電子レンジで温めるだけで美味しく楽しめますが、フライパンで軽く焼き目をつけると香ばしさが増し、さらに格別な味わいに。

店主・椎名が「無限ループ」と称するおすすめの食べ方は、付属の生青柚子胡椒を乗せ、お気に入りの純米酒と合わせるスタイルです。

これまでの蒲焼を代表とする鰻の概念からすると、賛否両論を呼ぶ料理かも知れません。

好みがハッキリと分かれるということも、それも世に無い、他に無い、個性の強さと思っています。

ご馳走、うなみそ重

お試し必須、生柚子胡椒のせ

<天翔庵 公式オンラインストア>

販売期間:通年販売(土用の丑の日、お中元、敬老の日などの季節ギフトとしても最適)

お届け :佐川急便のクール便にて注文日より5日目以降の納品指定が可能

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 武夷山の清流で育まれた最上級鰻を使用!天翔庵「鰻味噌漬け」 appeared first on Dtimes.