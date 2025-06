【Action Game Sale】 開催期間:6月18日~7月2日

アークシステムワークスは、6月18日よりセール「Action Game Sale」を開催している。期間は7月2日まで。

セールはPlayStation Store、ニンテンドーeショップにて実施されているもので、「ダウンタウンスペシャル くにおくんの三国志だよ満員御礼!!」(30%オフの2,618円)や「熱血硬派くにおくん外伝River City Girls」(50%オフの1,595円)、「ダブルドラゴンアドバンス」(50%オフの495円)などが対象。PS5とPS4、Nintendo Switch用タイトルが最大80%オフで購入できる。

ダウンタウンスペシャル くにおくんの三国志だよ満員御礼!!

熱血硬派くにおくん外伝River City Girls

ダブルドラゴンアドバンス

【セールタイトルラインナップ】

