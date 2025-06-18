アーク、最大80％オフ「Action Game Sale」開催。7月2日までPS/Switchの「くにお」シリーズなどが対象
【Action Game Sale】 開催期間：6月18日～7月2日
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アークシステムワークスは、6月18日よりセール「Action Game Sale」を開催している。期間は7月2日まで。
セールはPlayStation Store、ニンテンドーeショップにて実施されているもので、「ダウンタウンスペシャル くにおくんの三国志だよ満員御礼！！」（30％オフの2,618円）や「熱血硬派くにおくん外伝River City Girls」（50％オフの1,595円）、「ダブルドラゴンアドバンス」（50％オフの495円）などが対象。PS5とPS4、Nintendo Switch用タイトルが最大80％オフで購入できる。
ダウンタウンスペシャル くにおくんの三国志だよ満員御礼！！
熱血硬派くにおくん外伝River City Girls
ダブルドラゴンアドバンス【セールタイトルラインナップ】
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