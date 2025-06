羊文学が、新曲「春の嵐」を本日6月18日に配信リリース。あわせて、5thアルバムを10月8日にリリースすることを発表した。

「春の嵐」は、同アルバムにも収録予定の楽曲。春の優しい空気を感じられる一方、リリックでは嵐の中を生きるような葛藤の日々が綴られている。

また、羊文学公式Instagramアカウントにて、アルバム制作の裏側を楽しめるチャンネルを開設。なお、アルバムの詳細は後日発表される予定だ。

さらに、9月15日の大阪城ホールを皮切りに全8都市9公演を回る過去最大規模のアジアツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"』の、大阪城ホール公演と日本武道館公演のオフィシャル最終先行も本日から受付を開始した。

(文=リアルサウンド編集部)