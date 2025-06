【リボンの騎士 ミッシング・ピーシズ】 6月17日発売 価格:6,050円

リットーミュージックの出版レーベル立東舎は、「リボンの騎士 ミッシング・ピーシズ」を6月17日に発売した。価格は6,050円。

本書は「ミッシング・ピーシズ」シリーズの第4弾。これまで同シリーズでは「ブラック・ジャック」、「三つ目がとおる」、「火の鳥《望郷編》」が刊行されている。

今作は手筭治虫氏の代表作である「リボンの騎士」の中から、現在では入手困難な「双子の騎士(原題:リボンの騎士)」と、これまで一度も単行本化されていなかった幻の「リボンの騎士(少女フレンド版)」を併載したもんぼ。「リボンの騎士」関連資料と併せて、マンガ史的にも貴重な内容となっている。

【コンテンツ】

・「双子の騎士(原題:リボンの騎士)」(鈴木出版・手筭治虫漫画選集版)

・「少女フレンド」版「リボンの騎士」

・リボンの騎士アーカイヴス

解題 濱田髙志

