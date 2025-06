JBLは、業界初(※同社調べ)の365日土日でも請求書を現金化が可能なファクタリングサービスである「売掛金PAY」をスタートしました。

JBL「売掛金PAY」

JBLは、業界初(※同社調べ)の365日土日でも請求書を現金化が可能なファクタリングサービスである「売掛金PAY」をスタート。

■サービスの特徴

<24時間365日対応の万全なスタッフ体制>

スタッフを増員し、効果的なローテーション制を導入。

すべてのスタッフが金融や資金調達の知識・実績を豊富に備え、スピーディーかつ丁寧な対応を実現しています。

<ネットバンキングを活用した即時振込対応>

すべての金融機関がネットバンキングに対応している今、これを最大限に活用。

ネットバンキング対応口座をお持ちであれば、24時間365日いつでも資金を振込可能です。

<安心&低コストの資金調達を提供>

● 最大5,000万円まで即日資金化:

運転資金から設備投資まで幅広く対応。

● 最短90分で振込完了:

WEB完結の即日オンラインファクタリングにより、迅速な資金調達が可能。

● 利用手数料は業界最低水準の2%〜:

資金調達リスクを抑え、低コストでのファクタリングが可能。

● クラウドサインによるオンライン契約:

来店不要&紙の契約書不要で、スムーズな手続き。

● 他社ファクタリングからの乗り換え歓迎:

他社より1%でも安く高額買取を実施。

■利用の流れ

(STEP1) お申し込み

公式HPのお申込みフォームに必要事項を入力し、書類のデータ(代表者様の身分証明書、直近の取引入金が確認できる書類、取引先との成因資料、直近一期分の決算書)をPDF・写真等で添付して送信してください。

また、お電話によるお申込みも承っています。

(STEP2) 利用審査

お申込み後、お送りいただいた必要資料を基に審査を行い、速やかに結果を通知します。

※場合によっては追加資料のご提出やご面談が必要になることがあります。

(STEP3) 契約について

ご提示した御見積書の内容に承諾をいただけましたら、クラウドサインによる電子契約を交わします。

契約後は速やかにご指定の口座へお振込します。

※書面による契約も可能です。

ご希望であれば申込み時にお伝えください。

3STEPは平日も土・日・祝日も同じように進行。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 365日土日でも請求書を現金化!JBL「売掛金PAY」 appeared first on Dtimes.