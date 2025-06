KITOKAの2ndシングル「私の文字」が配信リリースされた。「私の文字」は6月4日にリリースされた「僕の線」と対を成す連作で、KITOKAとしてのデビュー作を締めくくる重要な位置づけの1曲だという。 KITOKAは、ボーカル&イラストレーターの姉・KIKIと、ボカロP「かか」としても活動する弟・KAKAによる沖縄県恩納村を拠点に活動する現役高校生姉弟ユニットだ。今回の2作品は、ふたりが愛読する住野よるの小説『また、同じ夢を見ていた』にインスパイアされ制作されたもので、「僕の線」では姉・KIKIが作詞、「私の文字」では弟・KAKAが作詞を担当してい作品だ。作曲はKAKAが手がけ、編曲には音楽プロデューサーの湯浅篤が参加している。 「私の文字」のミュージック・ビデオはアニメーションを織り交ぜた映像となっており、前作に続き監督・脚本・作画・アニメーションすべてをKIKIが担当しており、作品世界をより豊かに彩っている。 ◆ ◆ ◆ なんだか「初の挑戦」が多い2連作になりました。1曲目の「僕の線」では、今までほとんどやったことがないKIKIが詩を書き、それにKAKAが曲をつけるという方法で作りました。 今回はKIKIの詩が先にあって始まったプロジェクトで、それを音にするためにイメージの擦り合わせを細かく話し合いながら進めました。 MVについては、どうしても2曲を通したストーリーを描きたいと思い、初めてアニメーションに挑戦しました。小説に登場するキャラクターになぞらえて作ったこの2曲は、歌詞だけでなく曲調でも繋がっています。映像にも歌にも、小説を読んだ方には楽しめる仕掛けを詰め込んだので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。 小説と私たち2人を重ね合わせて作った2曲の連作。幸せを追い求める皆様に、温かな希望を込めたこの曲が届きますように。 KITOKA ◆ ◆ ◆ KITOKA「私の文字」 2025年6月18日(水)配信リリース配信:https://kitoka.lnk.to/Mycharacter対応サービス:Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、他主要ストリーミングおよびDLサービス Instagram:https://www.instagram.com/kitoka_okinawa/YouTube:https://www.youtube.com/@kitoka_okinawaTikTok:https://www.tiktok.com/@kitoka_okinawa

