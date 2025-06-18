´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¡¢º£¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎºÎ·è¸«Á÷¤ê³ÎÇ§¡¡½°±¡ÆÃÊÌ°Ñ
¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ5ÅÞÇÉ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¶Ø»ßË¡°Æ¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¶¯²½Ë¡°Æ¤Î2¤Ä¤ÎË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎºÎ·è¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Î²ñ´üËö¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢½°µÄ±¡¡¦À¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°¤ÎÍý»öº©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¶Ø»ßË¡°Æ¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿Æ©ÌÀÀ¶¯²½Ë¡°Æ¤ò·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤·¡¢ºÎ·è¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤¹¤ÎÀ¯¼£²þ³×ÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï³ÆÅÞ¤¬º£¸å¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«É½ÌÀ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Íý»öº©ÃÌ²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºØÆ£·òÉ®Æ¬Íý»ö¤ÏºÎ·è¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö»¶¡¹µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£