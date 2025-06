すべての人に、安心とケアを！ベストケンコー「LGBTQ+コミュニティの健康とウェルビーイングを支援するキャンペーン」

ベストケンコーは、2025年6月のプライド月間を記念し、LGBTQ+コミュニティの健康とウェルビーイングを支援するキャンペーンを実施します。

ベストケンコー「LGBTQ+コミュニティの健康とウェルビーイングを支援するキャンペーン」

開催期間 : 2025年6月30日(月)まで常時開催

対象商品 : LGBTQ+コミュニティの多様なニーズに寄り添う

ウェルネス関連商品

特典内容 : 対象商品が10%OFF

このャンペーンでは、対象商品の割引クーポンを発行、匿名配送サービスの提供を通じて、多様な人々が安心してセルフケア商品を利用できる環境を提供します。

