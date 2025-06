結婚式プロフィール＆オープニングムービーに動画の挿入も可能に！シュシュ「結婚式プロフィール＆オープニングムービー」

シュシュは、結婚式プロフィール&オープニングムービーに、動画が挿入できる「動画対応オプション」の提供を2025年6月16日に開始しました。

シュシュは、結婚式プロフィール&オープニングムービーに、動画が挿入できる「動画対応オプション」の提供を2025年6月16日に開始。

このサービスにより、高いクオリティの結婚式ムービーの制作が可能となります。

動画を取り入れることで、一瞬の表情や動きが活き、感動や懐かしさが一層深まり、視聴者の没入感が向上します。

また静止画では伝わりにくい臨場感やストーリー性が加わり、各ムービーの演出力が大幅にアップします。

■ 動画仕様について

カット編集 :5秒〜15秒程度のシーンを推奨

ファイル形式 :MP4、MOVなど一般的な形式に対応

解像度 :フルHD(1080p)以上推奨。

画質の目安は720p以上

お申し込み方法:オンライン注文画面にて該当商品の動画差し替えオプションを選択後、必要動画をアップロードください

■ 対象ムービー一覧(2025年6月時点)

【種別 対象商品(カッコ内は商品数)】

●プロフィールムービー (17商品)

raffine/couture/EMO/ラフ/marry/Flowers/oldies/ミニマル/colors/

ヴィネット(洋)/ヴィネット(和)/Hello!/Hello!(mini)/アンニョン/

キネティカ/ヴィンテージ/シンプル

●オープニングムービー (9商品)

ラフ/marry/episode art movie/ミニマル/ミニマル(ゲスト紹介)/

colors/colors(ゲスト紹介)/ヴィネット(洋)/ヴィネット(和)

【ウェディングムービーシュシュ サービスの特徴】

お申し込みから納品まで、スマホで完結!

いつでも、どこでも、空いた時間に制作準備が可能。

上映日の15日前&ムービー完成前まで、修正は何度でもOK。

