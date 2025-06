資産運用ノウハウや必要な考え方が学べる！ジャパンウェルスアドバイザーズ「資産運用オンラインセミナー」

ジャパンウェルスアドバイザーズは、資産運用オンラインセミナーを開催します。

ジャパンウェルスアドバイザーズ「資産運用オンラインセミナー」

参加費 : 無料

主催 : ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

資産運用の専門医Lifetime IFA

<お申込み方法>

TEL : 03-4214-8480

今回コラムで紹介するセミナーでは、あなたが日常のしがらみから解放され、自由に、自分の価値観に従って生きていく第一歩を踏み出せるよう、資産運用ノウハウや必要な考え方をギュッと詰め込んだ内容をお届けします。

資産運用をすでにしている方、これから始めようとしている方、両者に役立つ情報満載です!

■投資で成果が出る人・出ない人の違い

投資信託・ファンドラップ…資産運用の落とし穴を学ぶ!

\こんな方におすすめ/

・資産運用で損をしている

・大切な資産を失いたくない

・物価高の対策をしたい

・今の年金や給与に+αでお小遣いが欲しい

・勧められた商品に不安がある

・今の状況に漠然とした不安がある

・トランプ関税が不安

・資産運用の知識がなく、始めるのが不安

・売買のタイミングが知りたい

◆このセミナーで身につくこと

・金融機関が勧める商品の「落とし穴」とその見抜き方

・プロが実践する“損しにくい”資産運用の考え方

・なぜ多くの人が運用で失敗するのかという本質的な理由

・将来の不安を軽減する、分散投資と長期投資の基本

・信頼できる相談先(アドバイザー)の見極め方

■執筆者:資産運用の専門医 Lifetime IFA 吉田 亜唯梨

『人生を豊かにする資産運用を本気で考えるパートナー』

早稲田大学卒業後、大手銀行に入社。

富裕層のお客様を中心に、投資信託・株式・債券・保険・相続・資産承継・不動産など、資産全般に関する幅広いアドバイス業務に従事。

金融機関の枠組みの中では「お客様の人生をより明るくする」「お客様の役に立つ」ことへの実現に限界を感じ、「本当に必要なアドバイス」を届ける働き方を模索し、IFAとして活動。

