¸¶»ÒÎÏºÒ³²»Ø¿Ë¤ò²þÀµ¤Ø¡¡µ¬À©°Ñ¡¢²°ÆâÂàÈòÀ¹¤ê¹þ¤à
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï18Æü¤ËÄêÎã²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¸¶È¯»ö¸Î»þ¤ÎËÉºÒÂÐºö¤òÄê¤á¤¿¡Ö¸¶»ÒÎÏºÒ³²ÂÐºö»Ø¿Ë¡×¤Î²þÀµ°Æ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤«¤é¤Î°Õ¸«¸øÊç¤ò·Ð¤Æ¡¢9·î¤Ë¤âÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£²þÀµ°Æ¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÈï¤Ð¤¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²°ÆâÂàÈò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³´ü´Ö¤ä²ò½ü¾ò·ï¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á´¹ñ¤Î¸¶È¯Î©ÃÏ¡¦¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤Ï»Ø¿Ë¤ò´ð¤ËÈòÆñ·×²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î»Ø¿Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸¶È¯5¥¥í·÷Æâ¤ÏÈòÆñ¡¢5¡Á30¥¥í·÷Æâ¤Ï¼«Âð¤äÈòÆñ½ê¤Ë²°ÆâÂàÈò¤¹¤ë¤¬¡¢ÂàÈò¤Î²ò½ü¾ò·ï¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¸å¤Ë¼«¼£ÂÎÂ¦¤«¤éÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢µ¬À©°Ñ¤ÏÀìÌç²È¤é¤ò¸ò¤¨¤¿¸¡Æ¤¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¡¢3·î¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï²ò½ü¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¸¶È¯¤Î¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤ò´Þ¤à¶õµ¤¤Î²ô¤¬¼þ°Ï¤ËÂÚÎ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Èµ¬Äê¡£ÂàÈò³«»Ï3Æü¸å¤Ë¹ñ¤¬²ò½ü¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£ÂàÈòÃæ¤âÊª»ñ¤ÎÄ´Ã£¤äÄÌ±¡¤Î¤¿¤á¤Î³°½Ð¤Ï²ÄÇ½¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢»ö¸Î¤È¼«Á³ºÒ³²¤¬Æ±»þÈ¯À¸¤¹¤ëÊ£¹çºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡Ö´Ø·¸µ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¶ñÂÎ°Æ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£