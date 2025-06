プーギーのぬいぐるみや、こんがり肉のBIGサイズクッションも！エスケイジャパン「モンスターハンター」シリーズ　アミューズメント専用景品

エスケイジャパンは、全世界で人気のハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズ(※)をアミューズメント専用景品として発売します。

この商品は2025年6月下旬より全国のアミューズメント施設で展開します。

<お馴染みのキャラクターやアイテムがぬいぐるみに!>

今回は「モンスターハンター」シリーズで人気のキャラクター“アイルー”や最新作の『モンスターハンターワイルズ』で再登場し話題となった“プーギー”などがぬいぐるみになります。

さらにお馴染みの“こんがり肉”はBIGサイズのクッションに!骨が抜ける仕様で、アームクッションとしても使用できます。

※アミューズメント専用景品のため、非売品となります。

※店舗には2025年6月下旬から順次導入となります。

導入時期は店舗によって異なります。

○デフォルメBIGぬいぐるみ (全3種)

展開時期:2025年6月下旬

○デフォルメminiぬいぐるみ(全3種)

展開時期:2025年6月下旬

○こんがり肉BIGクッション (全1種)

展開時期:2025年7月下旬

(C)CAPCOM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

