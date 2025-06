【お嬢様系底辺ダンジョン配信者、迷惑系をボコったらバズって伝説になってますわ!?】 6月18日連載開始

小学館は、「このライトノベルがスゴイ!2025」で第6位となったガガガ文庫の人気のライトノベルをコミカライズした「お嬢様系底辺ダンジョン配信者、迷惑系をボコったらバズって伝説になってますわ!?」の連載を開始し、第1話をサンデーうぇぶりに公開した。

本作は、原作赤木大空氏、キャラクター原案福きつね氏、原画山田孝太郎氏によるコメディ作品となっている。

【あらすじ】

世界中にダンジョンが出現してから数十年。 探索の様子を配信する「ダンジョン配信」が人気を集める中、 お嬢様系配信者・山田カリンは、視聴者0、登録者数3という底辺ぶりにしょんぼりしていた。 ある日カリンは、「ダンジョン壁を爆破してみた」配信をしようとしている迷惑系に遭遇。 実は若手最強格だった彼をフルボッコにしたカリンは、チンピラお嬢様としてバズってしまい…!? おハーブでお優雅な無双バズ伝説!!

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.