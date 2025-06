古代エジプトが豊田に出現！ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」を2025年6月28日(土)より開催します。

会期 :2025年6月28日(土)〜9月7日(日)

会場 :豊田市博物館[〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町5丁目80番地]

開館時間:午前10時〜午後5時30分(入場は午後5時まで)

休館日 :月曜日(7月21日、8月11日は開館)

主催 :ブルックリン博物館、豊田市博物館、中京テレビ放送

協賛 :DNP大日本印刷

協力 :名古屋大学、日本航空、一般社団法人Platoo、ヤマト運輸、

World Scan Project、TSP太陽、あいち豊田農業協同組合

企画協力:朝日新聞社、東映、日本テレビ放送網

観覧料 :一般2,300円[2,100円]/高校生・大学生1,200円[1,000円]

※[ ]内は前売り料金。

※以下の方は観覧料が無料になります。

(要学生証・要証明)

・中学生以下、豊田市内在住在学の高校生、

豊田市内在住の18歳以下(満18歳から最初の3月31日まで)、

豊田市内在住の70歳以上、豊田市内在住の母子・父子家庭医療費受給者。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・

療育手帳のいずれかの交付を受けている方およびその介助の方1名。

※入場券の変更・払戻・再発行・転売不可

●チケット販売所:アソビュー!、ローソンチケット、豊田市博物館

「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」を2025年6月28日(土)より開催。

ブルックリン博物館が誇る古代エジプトコレクションから、選りすぐりの名品群が豊田に集結。

彫刻、棺、宝飾品、土器、パピルス、そして人間やネコのミイラなど約150点の遺物を通じて、私たちの想像を超える高度な文化を創出した人々の営みをひも解きます。

謎に満ちた三千年をともに旅する案内人は、いま注目を集める気鋭のエジプト考古学者、河江肖剰。

人々はどんな暮らしを営み、何を食べ、何を畏れていたのか。

彼らはどんな言語を話し、何を書き残したのか。

ピラミッドはなぜ、どのようにして造られたのか。

ミイラに託されたメッセージは。

そして死後の世界とは。

これまでのエジプト展で見過ごされてきた「知っているようで知らない事実」から最新技術を使ったピラミッドの研究成果まで、映像や音声も交えて紹介します。

三千年の謎を掘り起こし、知への探求心を呼び覚ます空間。

豊田に広がる古代エジプトの世界へ、ようこそ。

■みどころ

1. ブルックリン博物館が所蔵する米国最大規模の質の高い古代エジプト美術コレクション来日!

2. 人間のミイラが2体、さらに動物のミイラも展示!

3. 河江肖剰が携わるピラミッドの最新調査・研究の成果を紹介!

4. 古代エジプト語の呪文を音声で再現!

【1st Stage】 「古代エジプト人の謎を解け!」

日本国内ではこれまでも数々の古代エジプト展が人気を博してきましたが、そこに生きる人々の営みについては、意外にも多くは語られてきませんでした。

このステージでは、現在から遡ること5000年以上前から高度な文明があったことを物語る資料をはじめ、古代エジプト人の日常生活が垣間見える作品の数々を展観します。

当時の住居環境、食生活、仕事事情、身だしなみ、出産や子育てなどにも着目し、謎の多い古代エジプト文明の「日常生活」を描きだし、現代の生活へもつながる身近な謎を掘り起こします。

《貴族の男性のレリーフ》前1292〜前1075年頃 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《貴族の男性のレリーフ》

前1292〜前1075年頃

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

《ニカーラーとその家族の像》前2455〜前2350年頃 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《ニカーラーとその家族の像》

前2455〜前2350年頃

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

《人型棺の右目》前1539〜前30年頃 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《人型棺の右目》

前1539〜前30年頃

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

【2st Stage】 「ファラオの実像を解明せよ!」

古代エジプトで絶対的な権力を有したとされるファラオ(王)。

ピラミッドや神殿など壮大な建築物や装飾の数々からは、当時の彼らの威光を垣間見ることができます。

2nd Stageでは、クフ王やラメセス2世など、先王朝時代からプトレマイオス朝時代まで3000年の王朝史を通じて活躍した12人の王にまつわる作品を紹介し、王の姿と王朝の変遷をたどります。

また名古屋大学とワールドスキャンプロジェクトの共同調査による最新研究を元に、巨大ピラミッドの建築方法や建てられた当初の姿を解き明かし、謎に包まれたファラオたちの権力とその実像を解明します。

《王の頭部》前2650〜前2600年頃 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《王の頭部》

前2650〜前2600年頃

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

《ひざまずくペピ1世の小像》前2338〜前2298年頃 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《ひざまずくペピ1世の小像》

前2338〜前2298年頃

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

《クフ王の名前が彫られた指輪》前664〜前404年 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《クフ王の名前が彫られた指輪》

前664〜前404年

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

【Final Stage】 「死後の世界の門をたたけ!」

古代エジプトでは、人は死後、来世で復活し永遠の命を得ることができると信じられていました。

最後のステージでは、人や動物のミイラをはじめ、美しい副葬品の数々や葬儀のための道具、神々の姿をあらわしたレリーフなど、葬送儀礼に関する作品を紹介します。

ミイラはなぜ、どのように作られたのか?など、古代エジプト人の死生観にせまります。

また、ベールに包まれた古代エジプト語の真の音声を再現。

現存最古の葬送文書である『ピラミッド・テキスト』を読み上げる声が、会場で厳かな空間を演出し、古代エジプト人のユニークな死生観にまつわる謎を紹介します。

《カノプス壺と蓋》(4体) 前664〜前525年またはそれ以降 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《カノプス壺と蓋》(4体)

前664〜前525年またはそれ以降

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

《ネコの棺とミイラ》前664〜前332年 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《ネコの棺とミイラ》

前664〜前332年

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

《神官ホル(ホルス)のカルトナージュとミイラ》(部分) 前760〜前558年頃 ブルックリン博物館蔵 Photo:Brooklyn Museum

《神官ホル(ホルス)のカルトナージュとミイラ》(部分)

前760〜前558年頃

ブルックリン博物館蔵

Photo:Brooklyn Museum

■本展監修

本展監修者・案内人はエジプト考古学者/名古屋大学 デジタル人文社会科学研究推進センター教授の河江肖剰(かわえゆきのり)。

1972年、兵庫県生まれ。

1992年から2008年までカイロ在住。

カイロ・アメリカン大学エジプト学科卒業。

2012年、名古屋大学で歴史学博士号を取得。

サッカラの階段ピラミッド、ギザの3大ピラミッドとスフィンクス、アブシールのピラミッド群の3D計測調査、「ピラミッド・タウン」やシンキの小型ピラミッドの発掘など、様々な考古学調査に20年以上にわたって従事。

2016年、ナショナル・ジオグラフィック協会のエマージング・エクスプローラーに選出される。

■音声ガイドは2種類用意!

「特別版」のナビゲーターは音声ガイドに初挑戦の菊池風磨さん!

菊池さんと一緒に鑑賞しているような気分が楽しめる古代エジプトの旅、一緒に巡ってみませんか?

「通常版」では、日本テレビアナウンサーの辻岡義堂さんが分かりやすく徹底解説。

古代エジプト文明の知識をしっかりと深めることができます。

ぜひ楽しめます。

特別版 ナビゲーター 菊池風磨

【特別版】

ナビゲーター 菊池風磨

貸出料金:750円(税込)

収録時間:約30分

【通常版】

ナレーター 辻岡義堂(日本テレビアナウンサー)

貸出料金:650円(税込)

収録時間:約30分

<アプリ配信版(iOS/Android)「聴く美術」も配信!>

アプリ配信版では、辻岡義堂アナウンサーの「通常版」のみを楽しめます。

配信期間中は、いつでもどこでも何度でも視聴可能!

販売価格:700円(税込)

■オリジナルグッズ

本展特設ショップでは、会場限定オリジナルグッズも販売します。

ショルダーバッグ

青いカバぬいぐるみ

前髪クリップ

■PEANUTS × 特別展 古代エジプト コラボグッズ

大人気キャラクターPEANUTS(ピーナッツ)とのコラボレーション。

スヌーピーやウッドストックなどピーナッツの仲間たちが本展ならではのビジュアルで登場!

PEANUTS × 特別展 古代エジプト コラボグッズ

※画像はイメージです。

※商品ラインアップ、商品名、価格、デザイン、仕様などは変更になる場合があります。

※購入の際に個数制限を設けることがあります。

