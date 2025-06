1891年創業のベルモットの名門、日本再上陸！COCCHI

「COCCHI(コッキ)」が日本正式再上陸。

COCCHI

日本総代理店であるアイデイ商事は、業界関係者向け試飲会を開催し、2025年6月10日(火)より日本市場での本格展開を開始しました。

【COCCHI <コッキ>とは】

1891年創業、イタリア・ピエモンテ州アスティを拠点とするアロマタイズドワインの名門ブランド。

バローロ・キナートの保護活動や「ベルモット・ディ・トリノ」呼称復活への尽力、130年以上不変のオリジナルレシピを守りつつ、常に最高品質を追求する革新性がバーテンダーから厚い信頼を集めています。

さらに太陽光エネルギーの活用、水資源の持続的管理など、サステナブルな取り組みにも注力しており、SQNPI認証(イタリア政府公認のサステナブル認証)を取得。

現在は世界70か国以上で展開され、食前酒からカクテルベースまで幅広く愛されています。

英業界誌『Drinks International』の年間ブランドレポートでは、ベルモット部門の売上とトレンドで9年連続トップ3入りを果たす、世界的に高い人気を誇るブランドです。

COCCHIロゴ

COCCHIのボタニカル

【日本再上陸を記念した試飲会を開催】

世界はもちろん日本でも高い人気を誇る『COCCHI(コッキ)』ベルモットの日本再上陸を記念し、東京都渋谷区「or MIYASHITA PARK」にて業界関係者向け試飲会を開催。

バーテンダー、シェフ、メディア、酒類流通関係者など約60名が参加しました。

セミナーでは、ブランドDNAを象徴する6つのキーワード「アスティ/家族経営/革新性/ワイン品質/世界志向/ホスピタリティ」を切り口に、130年以上にわたる歴史と哲学が解説されました。

テイスティングでは、『Bar NOW』(川崎市)と『Bar Prima』(横浜市)のオーナーバーテンダー安里 勇哉氏が、COCCHIベルモット4種をバーテンダーならではの視点で紹介。

ウェルカムドリンクとして用意したアメリカーノ・ビアンコのソーダ割りに続き、安里氏考案のマティーニ(エクストラドライ使用)とネグローニ(ストーリコ使用)が振る舞われ、参加者はコッキの多彩な可能性を体験しました。

COCCHI試飲会の様子

COCCHIを使用したネグローニ

【日本国内での販売概要】

COCCHI商品ラインアップ

商品名 :ベルモット・ディ・トリノ・エクストラドライ(画像左)

容量 :500ml

アルコール度数:17%

価格 :4,070円(税込)

特徴 :ピエモンテのコルテーゼ種ブドウを使用した上質なワインに、

ニガヨモギ、ミントなどのボタニカルを加え、

芳醇で完璧にバランスの取れた風味。

商品名 :ストーリコ・ベルモット・ディ・トリノ(画像中央左)

容量 :750ml

アルコール度数:16%

価格 :4,840円(税込)

特徴 :ココアやビターオレンジの鮮やかな香りと深い甘みが特徴。

最高級ベルモットの国際的復興を牽引。

ネグローニなどのカクテルに最適。

商品名 :アメリカーノ・ビアンコ(画像中央右)

容量 :750ml

アルコール度数:16.5%

価格 :4,840円(税込)

特徴 :1891年から途切れることなく製造。

オレンジピールの苦味とキナの風味が絶妙に調和。

アスティでは最高のアペリティフとして認識されている。

商品名 :バローロ・キナート(画像右)

容量 :500ml

アルコール度数:16.5%

価格 :9,020円(税込)

特徴 :バローロDOCGワインにキナ、ゲンチアナ、

カルダモンなどを浸漬し、樽で約1年熟成。

口に含んだ瞬間に広まる心地よい味わいと、

長く続くアロマが特徴。

※2025年6月10日(火)より販売開始

