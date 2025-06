GOT7・ユギョム、入隊前最後のアルバムがタイ・トルコで“全曲”チャートイン　世界7地域でTunesトップ

ユギョム(GOT7)の2ndフルアルバムが世界の音楽チャートで存在感を示している。

6月18日、前日にリリースされたユギョムの『Interlunar』は、ブラジル、エルサルバドル、フィジー、ラオス、フィリピン、タイ、ベトナムの7カ国でiTunes「トップアルバムチャート」1位を記録。そのほか、マレーシア、香港、台湾、ニュージーランド、チリ、フランス、デンマーク、インドネシア、シンガポール、日本を含む17地域で上位にランクインした。

そしてダブルリード曲のひとつである『Shall We Dance』は、エルサルバドル、ラオス、タイで1位を獲得したほか、ブラジル、フィリピン、フィジー、ベトナム、ドミニカ共和国、エクアドル、マレーシア、メキシコ、香港、トルコでもiTunes「トップソングチャート」に名を連ねた。韓国国内でも音楽配信サイト「genie」のリアルタイムチャートTOP 200で1位に輝くなど、好調な滑り出しを見せている。

(画像=AOMG )

特に、タイとトルコでは、もうひとつのリード曲『Interlunar』をはじめ、『It’s Okay』『Glue stick (Feat. Hoody)』『You Call My Name』『Scenario』『Mine (Feat. KIRIN)』『Set Me Free (Feat. Gaeko)』『Unconditional』『Sweet Like - Interlunar Version-』まで、収録された全10曲がタイとトルコのiTunes「トップソングチャート」にランクインした。

今作は昨年2月の『TRUST ME』以来、約1年4カ月ぶりとなるソロフルアルバム。作詞・作曲など制作全般に参加しており、軍入隊をによる空白期を、“陰暦の月と三日月の間に月が見えない期間”を意味する『Interlunar』と名付けた。しばらく会えなくなるファンへのメッセージを込めており、まさにファンへの“贈り物”のような1枚となっている。