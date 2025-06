新DCユニバースの映画第3作『クレイフェイス(原題)』に、主演俳優として『カンダハル 突破せよ』(2022)のトム・リース・ハリーズが抜擢されたことがわかった。米などが報じている。

1990年、イギリス・ウェールズ出身。大学時代から演技を学び、舞台からキャリアを開始した。映画『スローターハウス・ルールズ』(2018)や、ガイ・リッチー監督『ジェントルメン』(2019)を経て、テレビシリーズ「ホワイトライン」(2020)「サスピション」(2022)などに出演。近作にはジェラルド・バトラー主演『カンダハル 突破せよ』や、レイフ・ファインズ&ジュリエット・ビノシュ共演『ザ・リターン(原題)』(2024)などがある。

本作は『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』(2024)のジェームズ・ワトキンス監督、数々のホラー作品で知られるマイク・フラナガン脚本によるスーパーヒーロー・ホラー映画。注目を浴びるため、とある物質を注射したB級の映画俳優が“歩く粘土の塊”と化すストーリーだという。

報道によると、キャスティングはイギリス出身の若い俳優を対象としており、候補者には『罪人たち』(2025)のジャック・オコンネル、『ハンガー・ゲーム0』(2023)のトム・ブライス、「One Day/ワン・デイ」(2024)のレオ・ウッダール、『1917 命をかけた伝令』(2019)のジョージ・マッケイがいたと伝えられている。

プロデューサーはDCスタジオ代表のジェームズ・ガン&ピーター・サフラン、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)監督のマット・リーヴス、ウェズリー・スナイプス版『ブレイド』シリーズのリン・ハリス。

報道を受けて、ガンは自身のXアカウントにて「長期にわたる徹底的な精査の結果、トム・リース・ハリーズを我々DCUのクレイフェイスに決定しました。マット・リーヴスと僕は、この役者にとにかく圧倒されたのです。映画をご覧いただけることが楽しみです」とコメントした。

After a long and incredibly exhaustive search, we finally have our DCU Clayface in Tom Rhys Harries. Both Matt Reeves and I were just blown away by this guy, and can't wait for you to see this film, directed by James Watkins and written by Mike Flanagan.