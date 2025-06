Awesome City Clubが、デビュー10周年を記念して展開している10作連続リリース企画の第3弾となる新曲「cosmos」を本日配信リリースした。 ◆Awesome City Club 動画 本作は、atagiが作曲、PORINが作詞を手がけ、さらにshowmoreの井上惇志を編曲のサポートに迎えて制作された。普段からライブでもバンドを支える豪華サポートメンバーである、GOTO(DALLJUB STEP CLUB、Raisan/ドラム)、宮川純(LAGHEADS/キーボード)、林あぐり(ベース)とともに、スタジオでの一発録りに挑戦した意欲作となっているという。 ◆ ◆ ◆ ◾️メンバーコメント互いに自立し、尊重し合った先にある本当の愛。年を重ねるたび、少しずつその正体が分かってきたような気がします。たくさん傷を知った大人のみなさんの心に届きますように! そして久々に生バンドで録った今回の曲。バンドメンバーの素晴らしい演奏が重なり合い、切なくも温かい、唯一無二のサウンドが生まれました。そんな空気感も是非楽しんでくださいね!緊張感あふれるレコーディングのなかで、やさしさを感じさせるボーカルが歌詞の世界観をより一層引き立て、普段とは一味違う化学反応を感じさせる仕上がりとなりました。 PORIN ◆ ◆ ◆ また本日20時より、レコーディングの様子をまとめたドキュメンタリー形式のミュージックビデオが公開される。さらに19時30分からは、YouTubeにてメンバー3名による生配信も実施するので、ぜひ楽しみにしていてほしい。 なおAwesome City Clubは、今秋から全国ツアーを控えている。 ◾️新曲「cosmos」 2025年6月18日(水)配信:https://ACC.lnk.to/cosmos Lyrics by PORINComposed by atagiBase Arranged by Atsushi Inoue (showmore)Additional Arranged by Aguri Hayashi, GOTO (DALLJUB STEP CLUB, Raisan), Jun Miyakawa (LAGHEADS), and Awesome City Club Performed by:Bass - Aguri HayashiDrums - GOTOKeyboards - […]

The post Awesome City Club、デビュー10周年記念・10作連続リリース第3弾シングル「cosmos」本日配信リリース first appeared on BARKS.