Reolが、初のライブアルバム『’No title’ in NIPPON BUDOKAN』を2025年8月17日に配信リリース、2025年8月27日にCDで発売することを発表した。 ◆Reol 動画 2014年8月17日にサウンドクリエイター・Giga、映像クリエイター・お菊、イラストレーター・望月けいとともに自主制作盤『No title』を発表し、音楽活動を本格的にスタートさせたReol。本作品には彼女の活動10周年を記念し、『No title』の10年越しのリリースパーティーとして、2025年8月17に行われた初の武道館ワンマンライブの音源を『No title』の曲順で収録。ジャケット写真は望月けいが『No title』のリリース10周年を祝して描き下ろしたイラストだ。 Reolのオフィシャルファンクラブ・Legitのみで購入できる「Legit盤」も数量限定で発売決定。「Legit盤」にはCDに加えて、ジャケット写真の線画がデザインされた「No title 10th annual Tee」が付属予定だという。 なお、Reolは「オオエドランヴ feat. nqrse -十年物 Edition-」を本日配信リリースした。こちらは武道館ワンマンライブ<No title>で披露された「オオエドランヴ」をnqrseとともに新録したもので、YouTubeではライヴ映像が公開中。 ◾️『’No title’ in NIPPON BUDOKAN』2025年8月27日(水)発売予約リンク:https://Reol.lnk.to/Notitle_CDLegit盤予約(FC会員限定):https://reol.jp/feature/no_title_nippon_budokan_legit ・Legit盤(CD+GOODS)\5,500(税込)※ファンクラブ会員限定盤・通常盤 \3,300(税込) ◆CD 1 -Ending- 2 ヒビカセ 3 オオエドランヴ 4 drop pop candy 5 No title 6 Echo 7 -BWW SCREAM- 8 アシンメトリー 9 ギガンティックO.T.N -Big Death […]

