平井 大が、“LUCKY BAG”シリーズ第10弾EP『ラブとピース』を本日リリースした。 “LUCKY BAG”と題し新曲と、平井 大自身がセレクトしたその曲と一緒に聴いてほしい過去曲、更に弾き語りの“Demo”音源などを詰め合わせたEPを連続リリースしていく企画を2024年6月よりスタートしており、今回その第10弾として新曲「ラブとピース」と、一緒に聴いてほしい旧譜の全6曲が収録されたEPとなっている。 表題曲の「ラブとピース」は“キミがいるありふれた日常”に起こる素敵な奇跡を歌った、ラブとピースに溢れた平井 大らしいハッピーなミディアムチューンとのこと。 EPには、「大切な人に届けたい曲達」をテーマに、2019年にリリースされたアルバム『THE GIFT』に収録されている「Beautiful Journey」や2021年にリリースされ、ストリーミング2億回再生超えの楽曲「Buddy」などが収録されている。さらに、先日沖縄で行われたビーチフェス<HIRAIDAI presents THE SOLO TRIP 2025>で弾き語りで披露した「My Little Rose」のライブ音源を「My Little Rose (Beach Live Rec)」として収録。 ◾️EP『ラブとピース』配信:https://DaiHirai.lnk.to/lovetopeace ◆収録曲 選曲テーマ:大切な人に届けたい曲達 M1.ラブとピース M2.Beautiful Journey M3.Buddy M4.I’m Yours M5.My Little Rose (Beach Live Rec) M6.Ordinary People 関連リンク ◆平井 大 オフィシャルサイト◆平井 大 オフィシャルX◆平井 大 オフィシャルInstagram◆平井 大 オフィシャルTikTok

