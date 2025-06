Aile The Shotaが、新曲「向日葵花火」を本日リリースした。 本楽曲は、2025年、春夏秋冬の季節ごとに新曲のリリースを行うことを示唆したAile The Shotaが贈るラブソング第2弾となる。Calvin Harris、宇多田ヒカル、BE:FIRST、Da-iCE、Crystal Kay、eill など国内外アーティストのプロデュースやRemix を手掛け、世界的に活躍するDJ / プロデューサー・☆Taku Takahashi(m-flo)と共に制作された。 密かに恋心を抱き、想い募らせる相手に、今の関係さえも失ってしまうのではと想いを伝えることにためらってしまう、そんな恋情が描かれ、夏の夕暮れを感じさせるサマーチューンとなっているとのことだ。 ◾️デジタルシングル「向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)」 2025年6月18日(水)発売配信URL:https://orcd.co/ats_himawarihanabi 関連リンク ◆Aile The Shota オフィシャルサイト◆Aile The Shota オフィシャルX◆Aile The Shota Info X◆Aile The Shota オフィシャルInstagram◆Aile The Shota オフィシャルYouTubeチャンネル◆Aile The Shota オフィシャルTikTok

