羊文学が本日6月18日、新曲「春の嵐」を突如配信リリースしたことに加え、約2年ぶり5枚目のアルバムを10月8日にリリースすることが明らかとなった。アルバムの詳細は後日発表される。 「春の嵐」は10月リリースのアルバムにも収録予定の新曲だ。トラックは春の優しい空気を感じられる一方、リリックでは嵐の中を生きるような葛藤の日々が綴られており、曲を聴くごとに深みを増していくようなに仕上がりとなった。 羊文学は4thアルバム『12 hugs (like butterflies)』リリース以降、映画、ドラマ、アニメなど様々な作品をテーマにした楽曲を複数リリースしてきた。オフィシャルInstagramアカウントでは、アルバム制作の裏側を楽しめるチャンネルも開設された。 なお、9月15日の大阪城ホールを皮切りに、ソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクを挟んで、10月9日および10日に日本武道館2daysを開催するなど、全8都市9公演を回る過去最大規模のアジアツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>の大阪城ホールおよび日本武道館公演のオフィシャル最終先行も本日から受付が開始となった。 ■デジタルシングル 「春の嵐」2025年6月18日(水)配信開始配信リンク: https://fcls.lnk.to/HarunoArashi ■<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>09月15日(月/祝) 大阪・大阪城ホール09月18日(木) ソウル09月20日(土) 上海09月21日(日) 北京09月23日(火) 広州09月26日(金) 台北09月28日(日) バンコク10月09日(木) 東京・日本武道館10月10日(金) 東京・日本武道館 ▼日本公演詳細09月15日(月/祝) 大阪城ホールopen17:00 / start18:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:清水音泉 後援:FM802(問)清水音泉 06-6357-3666 10月09日(木) 日本武道館open18:00 / start19:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:ホットスタッフ 後援:J-WAVE(問)スマッシュ 03-3444-6751(問)ホットスタッフ 050-5211-6077 10月10日(金) 日本武道館open18:00 / start19:00全席指定:前売8,500円(税込)企画/制作:株式会社次世代/SMASH主催:ホットスタッフ 後援:J-WAVE(問)スマッシュ 03-3444-6751(問)ホットスタッフ 050-5211-6077 【オフィシャル最終先行受付(大阪城ホール公演/日本武道館公演)】受付期間:6/18(水)12:00〜6/22(日)23:59チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/ ■<HYPER JAPAN Festival 2025>7月18日(金) 12:00-20:00 London,UK@Olympia Events7月19日(土) 10:00-20:00 London,UK@Olympia Events7月20日(日) 10:00-17:00 London,UK@Olympia Events 関連リンク ◆羊文学 […]

The post 羊文学、新曲「春の嵐」を突如配信リリース+2年ぶり5thアルバムを10月リリース決定 first appeared on BARKS.