NIGHTMAREが、日本クラウンからのメジャーデビュー曲「Believe」などを含むMV全14作品をYouTubeで公開した。 YOMI(Vo)は「日本クラウンからリリースしたシングル曲のMVが公開される事になりました。当時のMVを見ていると色々な思い出が蘇ります。まだ初々しいさが残るナイトメアを改めて見てもらえたら嬉しいです!」とコメントしている。 MVは、本日からApple Music、iTunes、LINE MUSIC、レコチョクほか、7月7日からはUNEXTでも順次配信される。 また、2005年に開催した<ワンマンライブ「天下大暴走」@日比谷野外大音楽堂』>を、20年の時を経て2024年に<NIGHTMARE LIVE 2024「天下再暴走」@日比谷野外大音楽堂>と題して再演し話題となったこの公演がメモリアルパッケージとしてリリースしているので、こちらもあわせてチェックを。 <NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走>47都道府県ツアー-後半-2025年7月27日(日)東京・Spotify O-EAST2025年8月2日(土)北海道・札幌cube garden2025年8月3日(日)北海道・旭川CASINO DRIVE2025年8月8日(金)群馬・前橋DYVER2025年8月9日(土)新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE2025年8月11日(月祝)長野・CLUB JUNK BOX2025年8月16日(土)富山・MAIRO2025年8月17日(日)福井・CHOP2025年8月24日(日)静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA2025年9月6日(土)宮崎・LAZARUS2025年9月7日(日)大分・DRUM Be-02025年9月9日(火)佐賀・GEILS2025年9月11日(木)福岡・DRUM Be-12025年9月13日(土)山口・周南RISING HALL2025年9月14日(日)広島・LIVE VANQUISH2025年9月20日(土)滋賀・U☆STONE2025年9月21日(日)大阪・BIGCAT2025年9月23日(火祝)愛知・名古屋ダイアモンドホール2025年9月27日(土)山形・ミュージック昭和Session2025年9月28日(日)宮城・仙台GIGS スタンディング ¥8,500(税込/ドリンク代別)2F指定 ¥10,000(税込/ドリンク代別)※2F指定席は8/2 札幌公演、9/13 山口公演、9/28 宮城公演のみ一般発売日:2025年6月21日(土) NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走最終公演 夜宴2025年11月9日(日)東京・日本武道館OPEN 16:00 / START 17:00ディスクガレージ:https://info.diskgarage.com ・プレイガイド先行4次受付期間:6/9(月)12:00〜6/22(日)23:59・プレイガイド先行5次受付期間:6/23(月)12:00〜7/6(日)23:59 イープラスhttps://eplus.jp/ntm/ローソンチケットhttps://l-tike.com/nightmare/チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/nightmare-tour2025final/ticket boardhttps://ticket.tickebo.jp/sn/nightmare_tour2025_tb

