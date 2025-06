三友システムアプレイザルは、急成長中の動産評価サービス「車両評価」において、専任チームを設置し、多様な評価ニーズへの対応体制を確立しました。

三友システムアプレイザル

三友システムアプレイザルは、急成長中の動産評価サービス「車両評価」において、専任チームを設置し、多様な評価ニーズへの対応体制を確立。

「車両評価」はサービス提供を開始した2018年度より着実に実績を積み重ねてまいりました。

特に直近3年間でご依頼が急拡大し、2024年9月期の評価実績は、2022年度9月期比で約6倍、2025年9月期も前年を超える依頼が予想されます

このような建設機械、農業機械、自動車・トラックなどの評価ニーズの高まりを受け、専門体制を新たに整備し、事業基盤を強化しています。

「車両評価」は、マーケットプライスを基に、売却価格や残存価値を把握する実務的な評価サービスです。

担保・M&A・ファンド組成・リース債権管理など、用途に応じたカスタマイズが可能で、精度とスピードを両立した対応が高く評価されています。

評価のご依頼は、以下のように広範な業種・目的に及びます。

また、外国製の大型車両や海外に所在する資産にも対応しており、グローバルな資産評価の分野でも活用が進んでいます。

プロジェクトファイナンスやクロスボーダー取引における評価実績も豊富で、ASA(米国鑑定士協会)認定上級資産評価士を中心とした「車両評価」専任チームが、このような幅広いニーズに対して、機動的かつ高品質な評価で応えます。

あわせて、評価フローの標準化と専門人材の育成を進め、案件ごとの目的・スケジュールに応じた柔軟な対応が可能となっています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 建設機械、農業機械、自動車評価専門の 「車両評価」体制を確立!三友システムアプレイザル appeared first on Dtimes.