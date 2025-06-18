シャープ、「AQUOS wish5」を6月26日に発売
シャープは、Androidスマートフォン「AQUOS wish5」のSIMフリーモデルを6月26日に発売する。
「AQUOS wish5」は、幅広い世代に向けた「超いいよりも、ちょうどいい」使いやすさを追求したモデル。
スマートフォンとして初めて、振動で発動する防犯アラート機能を搭載。本体を振るだけで大音量の警告音が鳴り、あらかじめ登録した連絡先に自動で電話をかけると同時に、緊急通報であることを伝え、位置情報も送信する。
さらに、AIを活用した電話アシスタント機能も備え、不審な電話を検知してブロックする。
ディスプレイは6.6インチの液晶で、リフレッシュレートは120Hzに対応。カラーは、日本の美をイメージした「ミソラ」「ナデシコ」「ワカバ」「ユキ」「スミ」の5色が用意される。主なスペック 項目 内容 大きさ 約166×76×8.8mm 重さ 約187g チップセット MediaTek Dimensity 6300 メモリー 4GB ストレージ 128GB ディスプレイ 約6.6インチHD+（720×1612ドット）液晶ディスプレイ OS Android 15 アウトカメラ 約5010万画素 CMOS
F値1.8レンズ（広角79°焦点距離25mm相当） インカメラ 約800万画素 CMOS
F値2.0レンズ（広角78°焦点距離26mm相当） SIM nanoSIM＋eSIM DSDV対応 LTE B1、2、3、5、7、8、12、17、18、19、28、38、39、40、41 5G n1、3、7、28、38、40、41、77、78、79 Wi-Fi Wi-Fi 5 Bluetooth Ver.5.3 バッテリー 5000mAh 防水／防塵／耐衝撃 IPX5・IPX8・IPX9、IP6X、MIL-STD-810H 生体認証 指紋認証、顔認証（マスク対応） FeliCa 対応 その他 microSDカード対応、3.5φイヤホンジャック対応