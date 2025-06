【NICO MAKE】 7月3日より全国のゲームセンターにてサービス開始

セガ フェイブは、最新プリクラ機「NICO MAKE(ニコメイク)」を7月3日より全国のゲームセンターにてサービス開始を開始する。

「NICO MAKE」は“新しいプリクラのカタチ”を体現した「GIMMI」の後継機。もっとたのしく、もっとカンタンに、だれでも とびっきりの“かわいい”プリクラを撮影できるように進化した筐体となっている。

ちゅるんと潤んだ瞳が今っぽさ抜群な“キラちゅる盛り”が特徴の「NICO MAKE」では、「GIMMI」で好評だった1ブース設計、1プレイ中最大で19枚が撮影可能な追加撮影機能はそのままに、撮影中にリアルタイムで反映される追加撮影フレームが新たに実装。

追加撮影中にフレームをプレビューしながら撮ることができ、より直観的に「盛れた」プリ画像を作ることができる。さらにシールデザインでは人気デザインはそのままに、新デザインが追加。らくがきはトレンドを意識した盛りが1タップで完成する「セットメイク」をアップデートしている。

さらに、「NICO MAKE」のサービス開始に合わせて、サンリオの「サンリオキャラクターズ」との期間限定コラボも開催も予定している。

【プリクラ機『NICO MAKE(ニコメイク)』紹介ムービー【SEGA】】

(C)SEGA

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660873

※プレイ制限時間内における最大枚数/プリもっと発動時は最大 20 枚