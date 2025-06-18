À¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡ÖÂ¸ºß´¶¡×¡¡Ìó5000¿Í¡Ä±ºÏÂ¥µ¥Ý¤ÎÇ®¶¸¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¡ÖÇ®¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡×
½éÀï¤Ï¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö6·î17Æü¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Î½éÀï¤Ç¥ê¡¼¥Ù¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾12Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹Å¸³«¤«¤é1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤ËÂè2Àï¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÌ¾Ìç¤òÁê¼ê¤ËÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ìó5000¿Í¤Î±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤ÏÀ¤³¦¤Ø¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ÖbeIN SPORT¡×¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¸ø¼°X¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¢¥È¥ë¤Î¥ë¡¼¥á¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö±ºÏÂ¤¬¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ÎÇ®¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥·¥¢¥È¥ë¤Ç¤Î¥ê¡¼¥Ù¥ë¥×¥ì¡¼¥ÈÀï¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀÖ¤¯À÷¤á¡¢ÂçÀ¼±ç¤ÇÁª¼êÃ£¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï³¤³°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë